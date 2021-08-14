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В мире — больше 700 тысяч новых больных COVID-19

Суббота, 14 августа 2021, 05:41
В мире — больше 700 тысяч новых больных COVID-19

За сутки 12 августа в мире обнаружили 719 204 новых случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 155 297 случаев, в Иране - 39 119 случаев, в Индии - 38 775.

Кроме того, в Бразилии - 33 933 инфицирования, а в Великобритании - 32 700.

 

Украина с 1263 случаями на 53 месте в мире между Французской Полинезией и ОАЭ. В Европе Украина на 14 месте.

10068 человек в мире умерли в сутки. По этому показателю Украина на 30 месте в мире и на 6 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Напомним: 12 августа в Украине зафиксировали 1263 новых случая COVID-19, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 613 человек, умерли 44 человека, выздоровели 1007 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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