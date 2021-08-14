Зливи накрили Японію, є загиблий

Одна людина померла, а двоє інших зникли безвісти після того, як зливи спричинили зсув і затоплення двох будинків в префектурі Нагасакі в Японії.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що сильні дощі перемістилися в центральну частину головного острова Хонсю. В деяких частинах країни спостерігаються рекордні рівні опадів. В одній області за 72 години до ранку суботи було 408 мм дощу. У деяких районах префектури Хіросіма річки переповнилися, а в інших частинах західної Японії вони були небезпечно високими.

Відтак, Японія розширила свої попередження про найвищий рівень ризику, щоб охопити понад як мільйон осіб.

Нагадаємо: На початку липня щонайменше три людини загинули і 113 зникли безвісти після зсувів в японському місті Атамі, які сталися після потужної зливи.