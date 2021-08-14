Ливни накрыли Японию, есть погибший

Один человек умер, а двое других пропали без вести после того, как ливни вызвали оползень и затопление двух домов в префектуре Нагасаки в Японии.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что сильные дожди переместились в центральную часть главного острова Хонсю. В некоторых частях страны наблюдаются рекордные уровни осадков. В одной области за 72 часа до утра субботы было 408 мм дождя. В некоторых районах префектуры Хиросима реки переполнились, а в других частях западной Японии они были опасно высокими.

Следовательно, Япония расширила свои предупреждения о самом высоком уровне риска, чтобы охватить более миллиона человек.

Напомним: В начале июля по меньшей мере три человека погибли и 113 пропали без вести после оползней в японском городе Атами, которые произошли после мощного ливня.