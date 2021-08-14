Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ливни накрыли Японию, есть погибший

Суббота, 14 августа 2021, 06:51
Ливни накрыли Японию, есть погибший
иллюстративное фото, BLOOMBERG

Один человек умер, а двое других пропали без вести после того, как ливни вызвали оползень и затопление двух домов в префектуре Нагасаки в Японии.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что сильные дожди переместились в центральную часть главного острова Хонсю. В некоторых частях страны наблюдаются рекордные уровни осадков. В одной области за 72 часа до утра субботы было 408 мм дождя. В некоторых районах префектуры Хиросима реки переполнились, а в других частях западной Японии они были опасно высокими.

Следовательно, Япония расширила свои предупреждения о самом высоком уровне риска, чтобы охватить более миллиона человек.

Напомним: В начале июля по меньшей мере три человека погибли и 113 пропали без вести после оползней в японском городе Атами, которые произошли после мощного ливня.

Темы: стихийное бедствиеЯпония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
стихийное бедствие
Под Киевом затопило переправу до Иванкова
Во французских Альпах из-за схода лавины погибли 4 человека
Мощный шторм в США унес жизни более 20 человек
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: