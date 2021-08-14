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Кандидати на голів держадміністрацій мають засвідчити знання української – указ

Субота, 14 серпня 2021, 14:16
Кандидати на голів держадміністрацій мають засвідчити знання української – указ

Президент Володимир Зеленський зобов'язав кандидатів на посади керівників місцевих державних адміністрацій надавати копію державного сертифіката про рівень володіння українською мовою.

Джерело: указ Зеленського від 13 серпня (№360/2021), яким вносяться зміни до указу президента від 4 серпня 2006 року (№675) 

Деталі: Порядок підготовки пропозицій та попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій доповнено абзацом такого змісту: "копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що підтверджує відповідний рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови".

Нагадаємо: 19 липня чиновники вперше в історії України складали іспит із державної мови.

"Українська правда" у Threads

Теми: мовамісцева владаЗеленськийкадри
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