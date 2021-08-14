Кандидаты на глав госадминистраций должны подтвердить знание украинского – указ

Президент Владимир Зеленский обязал кандидатов на должности руководителей местных государственных администраций предоставлять копию государственного сертификата об уровне владения украинским языком.

Источник: указ Зеленского от 13 августа (№360/2021), которым вносятся изменения в указ президента от 4 августа 2006 года (№675)

Детали: Порядок подготовки предложений и предварительного рассмотрения кандидатур для назначения на должности и увольнения с должностей руководителей местных государственных администраций дополнен абзацем следующего содержания: "копия государственного сертификата об уровне владения государственным языком, что подтверждает соответствующий уровень владения государственным языком, определенный Национальной комиссией по стандартам государственной языка".

Напомним: 19 июля чиновники впервые в истории Украины сдавали экзамен по государственному языку.