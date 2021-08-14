Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кандидаты на глав госадминистраций должны подтвердить знание украинского – указ

Суббота, 14 августа 2021, 14:16

Президент Владимир Зеленский обязал кандидатов на должности руководителей местных государственных администраций предоставлять копию государственного сертификата об уровне владения украинским языком.

Источник: указ Зеленского от 13 августа (№360/2021), которым вносятся изменения в указ президента от 4 августа 2006 года (№675)

Детали: Порядок подготовки предложений и предварительного рассмотрения кандидатур для назначения на должности и увольнения с должностей руководителей местных государственных администраций дополнен абзацем следующего содержания: "копия государственного сертификата об уровне владения государственным языком, что подтверждает соответствующий уровень владения государственным языком, определенный Национальной комиссией по стандартам государственной языка".

Напомним: 19 июля чиновники впервые в истории Украины сдавали экзамен по государственному языку.

Темы: языкместная властьЗеленскийкадры
powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, фотоПосле беспорядков под ОП молодчики избили журналиста

Министр внутренних дел Монастырский отреагировал на столкновения под ОП

Коронавирус: в России третий день подряд рекордная смертность

Правоохранители говорят, что националисты по дороге на Банковую украли молоко

видеоВ Турции разбился российский пожарный самолет

видеоУчастники акции "Остановим капитуляцию!" жгут файеры у "дома Зеленского"

Все новости...
язык
Нацсовет говорит, что телеканалы за 2 года не обеспечили качество украинского дубляжа
"Посланники Украины": языковой омбудсмен призвал олимпийцев говорить на украинском
Канал "1+1" решил снова показывать фильмы на русском
Последние новости
21:51
видеоНа Говерле потерялся ребенок, спасатели и военные развернули поиски
21:16
фотоНа Гаити произошло мощное землетрясение, десятки людей погибли
20:42
видео, фотоПосле беспорядков под ОП молодчики избили журналиста
20:13
Минэнерго направило 653 млн на погашение долгов по зарплате шахтерам
19:23
Марсоход Perseverance не смог собрать образцы грунта
19:18
Министр внутренних дел Монастырский отреагировал на столкновения под ОП
18:32
видеоВо Франции в пятый раз проходят многотысячные протесты против "паспортов здоровья"
18:16
Коронавирус: в России третий день подряд рекордная смертность
18:07
фотоЗАЗ будет выпускать автобусы под маркой Mercedes
17:44
видеоВ центре Праги открылась выставка, посвященная независимости Украины
Все новости...