Вперше чиновники складають іспит з української мови

В Україні чиновники вперше в історії складають іспит із державної мови, як і претенденти на громадянство України.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Іспит почався о 9:30, реєстрація на нього стартувала 16 липня.

Далі впродовж перших двох тижнів щодня у будні відбуватимуться три іспитові сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30.

Для перевірки робіт і встановлення рівня володіння державною мовою апарат Комісії і сама Комісія мають 15 календарних днів.

Станом на сьогодні іспитові майданчики облаштовані у Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

Із 16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати його можна за результатами спеціального іспиту.

Відповідальною за процес іспитів є Національна комісія зі стандартів державної мови, що визначено законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Іспитова робота складається з чотирьох частин: "Культура мови" (24 тестові задання), "Читання" (20 тестових завдань), "Письмо" (1 завдання відкритого типу), "Говоріння" (2 завдання відкритого типу).

Передісторія:

25 квітня 2019 року народні депутати ухвалили закон №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", але чинності він набув у липні, коли президентом уже став Володимир Зеленський. Закон робить українську мову обов’язковою для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.

21 червня 2019 року до Конституційного суду надійшло конституційне подання 51 народного депутата з вимогою перевірити на конституційність закон про українську мову. Подання вносили депутати "Опозиційного блоку", зокрема Вадим Новинський і Нестор Шуфрич.

7 липня 2020 року КС розпочав розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

14 липня 2021 року Конституційний суд визнав конституційним закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Стаття 10 Конституції мовить, що державною мовою в Україні є українська мова.

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