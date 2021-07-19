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Вперше чиновники складають іспит з української мови

Понеділок, 19 липня 2021, 09:53

В Україні чиновники вперше в історії складають іспит із державної мови, як і претенденти на громадянство України.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Іспит почався о 9:30, реєстрація на нього стартувала 16 липня.

Далі впродовж перших двох тижнів щодня у будні відбуватимуться три іспитові сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30.

Для перевірки робіт і встановлення рівня володіння державною мовою апарат Комісії і сама Комісія мають 15 календарних днів.

Станом на сьогодні іспитові майданчики облаштовані у Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

Із 16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати його можна за результатами спеціального іспиту. 

Відповідальною за процес іспитів є Національна комісія зі стандартів державної мови, що визначено законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Іспитова робота складається з чотирьох частин: "Культура мови" (24 тестові задання), "Читання" (20 тестових завдань), "Письмо" (1 завдання відкритого типу), "Говоріння" (2 завдання відкритого типу).

Передісторія:

  • 25 квітня 2019 року народні депутати ухвалили закон №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", але чинності він набув у липні, коли президентом уже став Володимир Зеленський. Закон робить українську мову обов’язковою для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.
  • 21 червня 2019 року до Конституційного суду надійшло конституційне подання 51 народного депутата з вимогою перевірити на конституційність закон про українську мову. Подання вносили депутати "Опозиційного блоку", зокрема Вадим Новинський і Нестор Шуфрич.
  • 7 липня 2020 року КС розпочав розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
  • 14 липня 2021 року Конституційний суд визнав конституційним закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
  • Стаття 10 Конституції мовить, що державною мовою в Україні є українська мова.

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Теми: мовазаконодавство


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