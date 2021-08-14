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На Банковій сталися сутички, 8 правоохоронців постраждали від націоналістів

Субота, 14 серпня 2021, 14:35
Радіо Свобода

Між представниками "Національного корпусу", що прийшли мітингувати під Офіс президента, та представниками Національної поліції сталися сутички.

Джерело: директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко у Facebook, сайт Нацкорпусу, джерела УП у правоохоронних органах

Пряма мова Шевченка: "Учасники акцій протесту на Банковій не підкорилися законній вимозі поліції пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ і і спровокували сутички із силами правопорядку, використовуючи сльозогінний газ, шини та інші предмети. 

Поліція і НГУ були змушені застосувати поліцейські заходи примусу, зокрема із застосуванням спецзасобів. 

Внаслідок сутички 7 поліцейських отримали опіки очей, декілька нацгвардійців отримали травми".

Деталі: На місці подій запалили димові шашки.

Як видно з відео, оприлюднених націоналістами, вони намагалися прорватися крізь стіну правоохоронців.

Правоохоронці розпилили сльозогінний газ, заявляють у Нацкорпусі.

Співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах повідомив, що один правоохоронець отримав різані рани, також постраждали нацгвардієць і 7 поліцейських. Відкрито провадження за нанесення ушкоджень правоохоронцям.

За даними УП, затриманих поки немає, поліція встановлює винних осіб.

У свою чергу, Нацкорпус заявляє, що "від протиправних дій правоохоронців" постраждав один із учасників акції протесту.

 

МВС запевняло: кожен, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів буде вільно пропущений на площу перед ОП.

Після зіткнень ситуація на акції "Зупинимо капітуляцію!" нормалізувалася.

Раніше в суботу Нацкорпус зібрався на Майдані Незалежності і пройшов колоною до Банкової, аби на мітингу вимагати відмовитися від імплементації т.зв. "формули Штайнмайера" в українське законодавство і від відновлення подачі води в Крим.

Українська правда, оновлено
Теми: націоналістиакціїОфіс президентаполіція


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