На Банковій сталися сутички, 8 правоохоронців постраждали від націоналістів

Між представниками "Національного корпусу", що прийшли мітингувати під Офіс президента, та представниками Національної поліції сталися сутички.

Джерело: директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко у Facebook, сайт Нацкорпусу, джерела УП у правоохоронних органах

Пряма мова Шевченка: "Учасники акцій протесту на Банковій не підкорилися законній вимозі поліції пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ і і спровокували сутички із силами правопорядку, використовуючи сльозогінний газ, шини та інші предмети.

Поліція і НГУ були змушені застосувати поліцейські заходи примусу, зокрема із застосуванням спецзасобів.

Внаслідок сутички 7 поліцейських отримали опіки очей, декілька нацгвардійців отримали травми".

Представники праворадикального «Національного корпусу» прийшли з акцією «Зупинимо капітуляцію!» під Офіс президента.



Праворадикали відмовилися проходити поверхневий огляд. Після цього між ними та правоохоронцями сталися сутички



Відео: Сергій Нужненко pic.twitter.com/napLP46n3s — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 14, 2021

Деталі: На місці подій запалили димові шашки.

Як видно з відео, оприлюднених націоналістами, вони намагалися прорватися крізь стіну правоохоронців.

Правоохоронці розпилили сльозогінний газ, заявляють у Нацкорпусі.

Співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах повідомив, що один правоохоронець отримав різані рани, також постраждали нацгвардієць і 7 поліцейських. Відкрито провадження за нанесення ушкоджень правоохоронцям.

За даними УП, затриманих поки немає, поліція встановлює винних осіб.

У свою чергу, Нацкорпус заявляє, що "від протиправних дій правоохоронців" постраждав один із учасників акції протесту.

МВС запевняло: кожен, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів буде вільно пропущений на площу перед ОП.

Кожен, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів, буде вільно пропущений на площу перед Офісом Президента, - Артем Шевченко



➡️ https://t.co/83VQWAxf9y pic.twitter.com/ZO8ikr776x — МВС України (@MVS_UA) August 14, 2021

Після зіткнень ситуація на акції "Зупинимо капітуляцію!" нормалізувалася.

Раніше в суботу Нацкорпус зібрався на Майдані Незалежності і пройшов колоною до Банкової, аби на мітингу вимагати відмовитися від імплементації т.зв. "формули Штайнмайера" в українське законодавство і від відновлення подачі води в Крим.