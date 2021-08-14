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На Банковой произошли столкновения, 8 правоохранителей пострадали от националистов

Суббота, 14 августа 2021, 14:35
На Банковой произошли столкновения, 8 правоохранителей пострадали от националистов
Радио Свобода

Между представителями "Национального корпуса", которые пришли митинговать под Офис президента, и представителями Национальной полиции произошли столкновения.

Источник: директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Facebook, сайт Нацкорпуса, источники УП в правоохранительных органах

Прямая речь Шевченко: "Участники акций протеста на Банковой не подчинились законному требованию полиции пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы.

Полиция и НГУ были вынуждены применить полицейские меры принуждения, в том числе с применением спецсредств.

В результате столкновения 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы".

Детали: На месте событий зажгли дымовые шашки.

Как видно на видео, обнародованных националистами, они пытались прорваться сквозь стену правоохранителей.

Правоохранители распылили слезоточивый газ, заявляют в Нацкорпусе.

Собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщил, что один правоохранитель получил резаные раны, также пострадали нацгвардеец и 7 полицейских. Открыто производство о нанесении повреждений правоохранителям.

По данным УП, задержанных пока нет, полиция устанавливает виновных лиц.

В свою очередь, Нацкорпус заявляет, что "от противоправных действий правоохранителей" пострадал один из участников акции протеста.

 

МВД уверяло: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов будет свободно пропущен на площадь перед ОП.

После столкновений ситуация на акции "Остановим капитуляцию" нормализовалась.

Ранее в субботу Нацкорпус собрался на Майдане Независимости и прошел колонной к Банковой, чтобы на митинге требовать отказаться от имплементации т.н. "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и от возобновления подачи воды в Крым.

Украинская правда, обновлено

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Темы: националистыакцииОфис президентаполиция
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