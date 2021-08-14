На Банковой произошли столкновения, 8 правоохранителей пострадали от националистов

Между представителями "Национального корпуса", которые пришли митинговать под Офис президента, и представителями Национальной полиции произошли столкновения.

Источник: директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Facebook, сайт Нацкорпуса, источники УП в правоохранительных органах

Прямая речь Шевченко: "Участники акций протеста на Банковой не подчинились законному требованию полиции пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы.

Полиция и НГУ были вынуждены применить полицейские меры принуждения, в том числе с применением спецсредств.

В результате столкновения 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы".

Представники праворадикального «Національного корпусу» прийшли з акцією «Зупинимо капітуляцію!» під Офіс президента.



Праворадикали відмовилися проходити поверхневий огляд. Після цього між ними та правоохоронцями сталися сутички



Відео: Сергій Нужненко pic.twitter.com/napLP46n3s — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 14, 2021

Детали: На месте событий зажгли дымовые шашки.

Как видно на видео, обнародованных националистами, они пытались прорваться сквозь стену правоохранителей.

Правоохранители распылили слезоточивый газ, заявляют в Нацкорпусе.

Собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщил, что один правоохранитель получил резаные раны, также пострадали нацгвардеец и 7 полицейских. Открыто производство о нанесении повреждений правоохранителям.



По данным УП, задержанных пока нет, полиция устанавливает виновных лиц.

В свою очередь, Нацкорпус заявляет, что "от противоправных действий правоохранителей" пострадал один из участников акции протеста.

МВД уверяло: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов будет свободно пропущен на площадь перед ОП.

Кожен, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів, буде вільно пропущений на площу перед Офісом Президента, - Артем Шевченко



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После столкновений ситуация на акции "Остановим капитуляцию" нормализовалась.

Ранее в субботу Нацкорпус собрался на Майдане Независимости и прошел колонной к Банковой, чтобы на митинге требовать отказаться от имплементации т.н. "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и от возобновления подачи воды в Крым.