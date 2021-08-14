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Учасники акції "Зупинимо капітуляцію!" палять фаєри біля "будинку Зеленського"

Субота, 14 серпня 2021, 15:55
Дим на Банковій, "Радіо Свобода"

Учасники акції протесту "Зупинимо капітуляцію!", зокрема представники Нацкорпусу, прийшли до будинку в Києві, де раніше проживав президент Володимир Зеленський.

Джерело: кореспондент "Інтерфакс-Україна", сайт "Нацкорпусу"

Деталі: Учасників акції щонайбільше 100 осіб. Вони прямували від Банкової.

Ветерани закликали президента припинити репресії проти тих, хто захищав країну на фронті, та відмовитися від капітуляційних домовленостей із ворогом щодо окупованих територій та подачі води в Крим, заявляє Нацкорпус. 

Під будинком у присутності співробітників правоохоронних органів протестувальники палять фаєри. 

Місце подій задимлено.

Рух на вулиці не перекривали, крім в'їзду в будинок.

Багато хто з учасників протесту в балаклавах.

Після 16-ї акція "Нацкорпусу" завершилася: протестувальники почали розходитися з-під будинку, де була квартира Зеленського, в бік метро "Арсенальна".

Перед тим націоналісти мітингували під Офісом президента, там сталися сутички з правоохоронцями.

Теми: націоналістиЗеленськийакціїКиїв


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