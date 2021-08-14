Участники акции "Остановим капитуляцию!" жгут файеры у "дома Зеленского"
Участники акции протеста "Остановим капитуляцию!", в том числе представители Нацкорпуса, пришли к дому в Киеве, где ранее проживал президент Владимир Зеленский.
Источник: корреспондент "Интерфакс-Украина", сайт "Нацкорпуса"
Детали: Участников акции максимум 100 человек. Они шли от Банковой.
Ветераны призвали президента прекратить репрессии против тех, кто защищал страну на фронте, и отказаться от капитуляционных договоренностей с врагом в отношении оккупированных территорий и подачи воды в Крым, заявляет Нацкорпус.
Под домом в присутствии сотрудников правоохранительных органов протестующие жгут файеры.
Место событий задымлено.
Движение на улице не перекрывали, кроме въезда в дом.
Многие из протестующих в балаклавах.
После 16-ти акция "Нацкорпуса" завершилась: протестующие начали расходиться из-под дома, где находилась квартира Зеленского, в сторону метро "Арсенальная".
Перед тем националисты митинговали под Офисом президента, там произошли столкновения с правоохранителями.