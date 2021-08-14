Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Участники акции "Остановим капитуляцию!" жгут файеры у "дома Зеленского"

Суббота, 14 августа 2021, 15:55
Дым на Банковой, "Радио Свобода"

Участники акции протеста "Остановим капитуляцию!", в том числе представители Нацкорпуса, пришли к дому в Киеве, где ранее проживал президент Владимир Зеленский.

Источник: корреспондент "Интерфакс-Украина", сайт "Нацкорпуса"

Детали: Участников акции максимум 100 человек. Они шли от Банковой.

Ветераны призвали президента прекратить репрессии против тех, кто защищал страну на фронте, и отказаться от капитуляционных договоренностей с врагом в отношении оккупированных территорий и подачи воды в Крым, заявляет Нацкорпус.

Под домом в присутствии сотрудников правоохранительных органов протестующие жгут файеры.

Место событий задымлено.

Движение на улице не перекрывали, кроме въезда в дом.

Многие из протестующих в балаклавах.

После 16-ти акция "Нацкорпуса" завершилась: протестующие начали расходиться из-под дома, где находилась квартира Зеленского, в сторону метро "Арсенальная".

Перед тем националисты митинговали под Офисом президента, там произошли столкновения с правоохранителями.

Темы: националистыЗеленскийакцииКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

Избиение журналиста: в Нацкорпусе говорят, что нападавшие извинились

В США всплеск Covid среди детей, врачи винят "Дельту"

видеоНа Говерле потерялся ребенок, спасатели и военные развернули поиски

видео, фотоПосле беспорядков под ОП молодчики избили журналиста

Министр внутренних дел Монастырский отреагировал на столкновения под ОП

Коронавирус: в России третий день подряд рекордная смертность

Все новости...
националисты
Правоохранители говорят, что националисты по дороге на Банковую украли молоко
На Банковой произошли столкновения, 8 правоохранителей пострадали от националистов
Нацкорпус идет митинговать под Офисом президента, полиция начеку
Последние новости
00:40
Байден одобрил развертывание дополнительных вооруженных сил в Афганистане
23:54
Избиение журналиста: в Нацкорпусе говорят, что нападавшие извинились
23:31
В США всплеск Covid среди детей, врачи винят "Дельту"
22:36
Талибы захватили один из крупнейших городов Афганистана
21:51
видеоНа Говерле потерялся ребенок, спасатели и военные развернули поиски
21:16
фото, обновленоНа Гаити произошло мощное землетрясение, сотни людей погибли
20:42
видео, фотоПосле беспорядков под ОП молодчики избили журналиста
20:13
Минэнерго направило 653 млн на погашение долгов по зарплате шахтерам
19:23
Марсоход Perseverance не смог собрать образцы грунта
19:18
Министр внутренних дел Монастырский отреагировал на столкновения под ОП
Все новости...