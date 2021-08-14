У Туреччині розбився російський пожежний літак

На півдні Туреччини 14 серпня розбився літак, який був орендований у Росії для гасіння лісових пожеж.

Джерело: ANADOLU

Kahramanmaraş'ta düşen uçağın enkazında çıkan yangın anı https://t.co/0khhAGutP7 — AA Canlı (@AACanli) August 14, 2021

Деталі: Відзначається, що в район аварії вже направили пошуково-рятувальні групи.

Раніше літак перестав виходити на зв'язок.

Зазначене повітряне судно Генеральне управління лісового господарства Туреччини орендувало у Росії. У суботу літак задіяли для гасіння локальної пожежі у лісовому масиві.

Російські ЗМІ повідомляють, що йдеться про літак Бе-200. На борту літака перебували російські військовослужбовці та представники Туреччини, врятуватися нікому не вдалося.

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü https://t.co/okDUDpnlVG pic.twitter.com/SkgKH8Ob95 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 14, 2021

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