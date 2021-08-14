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У Туреччині розбився російський пожежний літак

Субота, 14 серпня 2021, 16:16
У Туреччині розбився російський пожежний літак
БЕ-200

На півдні Туреччини 14 серпня розбився літак, який був орендований у Росії для гасіння лісових пожеж.

Джерело: ANADOLU

Деталі: Відзначається, що в район аварії вже направили пошуково-рятувальні групи.

Раніше літак перестав виходити на зв'язок.

Зазначене повітряне судно Генеральне управління лісового господарства Туреччини орендувало у Росії. У суботу літак задіяли для гасіння локальної пожежі у лісовому масиві.

Російські ЗМІ повідомляють, що йдеться про літак Бе-200. На борту літака перебували російські військовослужбовці та представники Туреччини, врятуватися нікому не вдалося.

Нагадаємо:

  • Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі 12 серпня оголосив, що всі великі лісові пожежі в країні загасили.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіапожежаРосіяТуреччина
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