У Туреччині розбився російський пожежний літак
На півдні Туреччини 14 серпня розбився літак, який був орендований у Росії для гасіння лісових пожеж.
Джерело: ANADOLU
Kahramanmaraş'ta düşen uçağın enkazında çıkan yangın anı https://t.co/0khhAGutP7— AA Canlı (@AACanli) August 14, 2021
Деталі: Відзначається, що в район аварії вже направили пошуково-рятувальні групи.
Раніше літак перестав виходити на зв'язок.
Зазначене повітряне судно Генеральне управління лісового господарства Туреччини орендувало у Росії. У суботу літак задіяли для гасіння локальної пожежі у лісовому масиві.
Російські ЗМІ повідомляють, що йдеться про літак Бе-200. На борту літака перебували російські військовослужбовці та представники Туреччини, врятуватися нікому не вдалося.
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü https://t.co/okDUDpnlVG pic.twitter.com/SkgKH8Ob95— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 14, 2021
Нагадаємо:
- Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі 12 серпня оголосив, що всі великі лісові пожежі в країні загасили.