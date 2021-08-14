В Турции разбился российский пожарный самолет
На юге Турции 14 августа разбился самолет, который ранее был арендован у России для участия в тушении лесных пожаров.
Источник: ANADOLU
Kahramanmaraş'ta düşen uçağın enkazında çıkan yangın anı https://t.co/0khhAGutP7— AA Canlı (@AACanli) August 14, 2021
Детали: Отмечается, что в район крушения уже направили поисково-спасательные группы.
Ранее самолет перестал выходить на связь.
Указанное воздушное судно Генеральное управление лесного хозяйства Турции арендовало у России. В субботу самолет задействовали для тушения локального пожара в лесном массиве.
Российские СМИ сообщают, что речь идет о самолете Бе-200. На борту самолета находились российские военнослужащие и представители Турции, спастись никому не удалось.
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü https://t.co/okDUDpnlVG pic.twitter.com/SkgKH8Ob95— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 14, 2021
Напомним:
- Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли 12 августа объявил, что все крупные лесные пожары в стране потушены.