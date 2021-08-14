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В Турции разбился российский пожарный самолет

Суббота, 14 августа 2021, 16:16
БЕ-200

На юге Турции 14 августа разбился самолет, который ранее был арендован у России для участия в тушении лесных пожаров.

Источник: ANADOLU

Детали: Отмечается, что в район крушения уже направили поисково-спасательные группы.

Ранее самолет перестал выходить на связь.

Указанное воздушное судно Генеральное управление лесного хозяйства Турции арендовало у России. В субботу самолет задействовали для тушения локального пожара в лесном массиве.

Российские СМИ сообщают, что речь идет о самолете Бе-200. На борту самолета находились российские военнослужащие и представители Турции, спастись никому не удалось.

Напомним:

  • Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли 12 августа объявил, что все крупные лесные пожары в стране потушены.

Темы: авиапожарРосcияТурция
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