В Турции разбился российский пожарный самолет

На юге Турции 14 августа разбился самолет, который ранее был арендован у России для участия в тушении лесных пожаров.

Источник: ANADOLU

Kahramanmaraş'ta düşen uçağın enkazında çıkan yangın anı https://t.co/0khhAGutP7 — AA Canlı (@AACanli) August 14, 2021

Детали: Отмечается, что в район крушения уже направили поисково-спасательные группы.

Ранее самолет перестал выходить на связь.

Указанное воздушное судно Генеральное управление лесного хозяйства Турции арендовало у России. В субботу самолет задействовали для тушения локального пожара в лесном массиве.

Российские СМИ сообщают, что речь идет о самолете Бе-200. На борту самолета находились российские военнослужащие и представители Турции, спастись никому не удалось.

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü https://t.co/okDUDpnlVG pic.twitter.com/SkgKH8Ob95 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 14, 2021

Напомним: