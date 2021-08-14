Авіакатастрофа у Туреччині: на борту Бе-200 були російські військові, вони загинули

На борту літака, який у суботу розбився на півдні Туреччини, перебували російські військовослужбовці та представники Туреччини.

Джерело: РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ

Деталі: Літак Бе-200, який був орендований Туреччиною у Росії для участі в гасінні лісових пожеж, впав у південній провінції Кахраманмараш.

У літаку знаходилися 5 російських військовослужбовців і три представника Туреччини.

Російські ЗМІ зазначають, що внаслідок аварії загинули всі, хто був на борту.

До місця катастрофи вже направлена комісія Міноборони Росії.

Düşen yangın söndürme uçağının enkazındaki yangın anı pic.twitter.com/zs6T2pHpKX — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 14, 2021

Нагадаємо:

Повітряне судно було орендовано Генеральним управлінням лісового господарства Туреччини у Росії. У суботу, 14 серпня, літак задіяли для гасіння локальної пожежі в лісовому масиві. Екіпаж перестав виходити на зв'язок і літак розбився.