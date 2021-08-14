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Авіакатастрофа у Туреччині: на борту Бе-200 були російські військові, вони загинули

Субота, 14 серпня 2021, 16:58
Фото: РИА Новости

На борту літака, який у суботу розбився на півдні Туреччини, перебували російські військовослужбовці та представники Туреччини.

Джерело: РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ

Деталі: Літак Бе-200, який був орендований Туреччиною у Росії для участі в гасінні лісових пожеж, впав у південній провінції Кахраманмараш.

У літаку знаходилися 5 російських військовослужбовців і три представника Туреччини.

Російські ЗМІ зазначають, що внаслідок аварії загинули всі, хто був на борту.

До місця катастрофи вже направлена комісія Міноборони Росії.

Нагадаємо:

Повітряне судно було орендовано Генеральним управлінням лісового господарства Туреччини у Росії. У суботу, 14 серпня, літак задіяли для гасіння локальної пожежі в лісовому масиві. Екіпаж перестав виходити на зв'язок і літак розбився.

Теми: авіаРосіяТуреччинапожежа


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