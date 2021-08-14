Авиакатастрофа в Турции: на борту Бе-200 были российские военные, они погибли

На борту самолета, который в субботу разбился на юге Турции, находились российские военнослужащие и представители Турции.

Источник: РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Самолет Бе-200, который был арендован Турцией у России для участия в тушении лесных пожаров, упал в южной провинции Кахраманмараш.

На борту находились 5 российских военнослужащих и три представителя Турции.

Российские СМИ отмечают, что выживших в аварии нет.

К месту катастрофы уже направлена комиссия Минобороны России.

Düşen yangın söndürme uçağının enkazındaki yangın anı pic.twitter.com/zs6T2pHpKX — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 14, 2021

Напомним: