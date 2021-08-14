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Авиакатастрофа в Турции: на борту Бе-200 были российские военные, они погибли

Суббота, 14 августа 2021, 16:58
Фото: РИА Новости

На борту самолета, который в субботу разбился на юге Турции, находились российские военнослужащие и представители Турции.

Источник: РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Самолет Бе-200, который был арендован Турцией у России для участия в тушении лесных пожаров, упал в южной провинции Кахраманмараш.

На борту находились 5 российских военнослужащих и три представителя Турции.

Российские СМИ отмечают, что выживших в аварии нет.

К месту катастрофы уже направлена комиссия Минобороны России.

Напомним:

  • Воздушное судно было арендовано Генеральным управлением лесного хозяйства Турции у России. В субботу, 14 августа, самолет задействовали для тушения локального пожара в лесном массиве. Борт перестал выходить на связь и разбился.

Темы: авиаРосcияТурцияпожар
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