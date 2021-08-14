Авиакатастрофа в Турции: на борту Бе-200 были российские военные, они погибли
Суббота, 14 августа 2021, 16:58
На борту самолета, который в субботу разбился на юге Турции, находились российские военнослужащие и представители Турции.
Источник: РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ
Детали: Самолет Бе-200, который был арендован Турцией у России для участия в тушении лесных пожаров, упал в южной провинции Кахраманмараш.
На борту находились 5 российских военнослужащих и три представителя Турции.
Российские СМИ отмечают, что выживших в аварии нет.
К месту катастрофы уже направлена комиссия Минобороны России.
Düşen yangın söndürme uçağının enkazındaki yangın anı pic.twitter.com/zs6T2pHpKX— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 14, 2021
Напомним:
- Воздушное судно было арендовано Генеральным управлением лесного хозяйства Турции у России. В субботу, 14 августа, самолет задействовали для тушения локального пожара в лесном массиве. Борт перестал выходить на связь и разбился.