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Коронавірус: у Росії третій день поспіль рекордна смертність

Субота, 14 серпня 2021, 18:16

Третю добу поспіль у РФ фіксують рекорди за кількістю жертв Covid-19, найбільше смертей серед заражених – у Москві.

Джерело: DW

Деталі: Лише протягом минулої доби в Росії від коронавірусу померли 819 людей. Напередодні у Росії добовий приріст жертв коронавірусу становив 815, а за день до цього – 808.

Найбільше хворих померли у російській столиці.

Також за минулу добу в РФ було виявлено 22144 нових випадки Covid. Протягом останніх 6 тижнів щоденна кількість нових випадків Covid-19 у РФ не опускається нижче показника в 20 тисяч.

У Росії нині стрімко поширюється більш заразний за попередні варіант коронавірусу "Дельта". Незважаючи на це у п'ятницю у Москві скасували низку карантинних обмежень, запроваджених раніше для стримування вірусу. Влада послаблює карантин на тлі прийдешніх парламентських виборів у РФ, які мають відбутися через п'ять тижнів.

Водночас у РФ дуже повільно просувається кампанія з вакцинації населення проти коронавірусу. Іноземні вакцини не допускаються для використання на території країни, а до вітчизняних препаратів у росіян високий рівень недовіри.

Теми: Росіякоронавірус


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