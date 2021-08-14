Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Коронавирус: в России третий день подряд рекордная смертность

Суббота, 14 августа 2021, 18:16

Третьи сутки подряд в РФ фиксируют рекорды по количеству жертв Covid-19, больше всего смертей среди зараженных – в Москве.

Источник: DW

Детали: Только за прошедшие сутки в России от коронавируса умерли 819 человек. Накануне в России суточный прирост жертв коронавируса составлял 815, а за день до этого – 808.

Больше всего заболевших скончались в российской столице.

Также за минувшие сутки в РФ было выявлено 22144 новых случая Covid. В течение последних 6 недель ежедневное количество новых случаев Covid-19 в РФ не опускается ниже показателя в 20 тысяч.

В России сейчас стремительно распространяется более заразный вариант коронавируса "Дельта". Несмотря на это в пятницу в Москве отменили ряд карантинных ограничений, введенных ранее для сдерживания вируса. Власть ослабляет карантин на фоне грядущих парламентских выборов в РФ, которые должны состояться через пять недель.

В то же время в РФ очень медленно продвигается кампания по вакцинации населения против коронавируса. Иностранные вакцины не допускаются для использования на территории страны, а к отечественным препаратам у россиян высокий уровень недоверия.

Темы: Росcиякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден одобрил развертывание дополнительных вооруженных сил в Афганистане

Избиение журналиста: в Нацкорпусе говорят, что нападавшие извинились

В США всплеск Covid среди детей, врачи винят "Дельту"

видеоНа Говерле потерялся ребенок, спасатели и военные развернули поиски

видео, фотоПосле беспорядков под ОП молодчики избили журналиста

Министр внутренних дел Монастырский отреагировал на столкновения под ОП

Все новости...
Росcия
Авиакатастрофа в Турции: на борту Бе-200 были российские военные, они погибли
В Турции разбился российский пожарный самолет
Будущее школы при посольстве РФ в Праге под вопросом: Москва хочет дипстатус для учителей
Последние новости
03:33
Израиль возмутил польский закон об украденной нацистами собственности, отзывает дипломата
02:41
Наводнение в Турции: Почти 60 человек погибли
01:38
Иран вводит шестидневный локдаун — страна в эпицентре заболеваемости COVID
00:40
Байден одобрил развертывание дополнительных вооруженных сил в Афганистане
23:54
Избиение журналиста: в Нацкорпусе говорят, что нападавшие извинились
23:31
В США всплеск Covid среди детей, врачи винят "Дельту"
22:36
Талибы захватили один из крупнейших городов Афганистана
21:51
видеоНа Говерле потерялся ребенок, спасатели и военные развернули поиски
21:16
фото, обновленоНа Гаити произошло мощное землетрясение, сотни людей погибли
20:42
видео, фотоПосле беспорядков под ОП молодчики избили журналиста
Все новости...