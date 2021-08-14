Коронавирус: в России третий день подряд рекордная смертность

Третьи сутки подряд в РФ фиксируют рекорды по количеству жертв Covid-19, больше всего смертей среди зараженных – в Москве.

Источник: DW

Детали: Только за прошедшие сутки в России от коронавируса умерли 819 человек. Накануне в России суточный прирост жертв коронавируса составлял 815, а за день до этого – 808.

Больше всего заболевших скончались в российской столице.

Также за минувшие сутки в РФ было выявлено 22144 новых случая Covid. В течение последних 6 недель ежедневное количество новых случаев Covid-19 в РФ не опускается ниже показателя в 20 тысяч.

В России сейчас стремительно распространяется более заразный вариант коронавируса "Дельта". Несмотря на это в пятницу в Москве отменили ряд карантинных ограничений, введенных ранее для сдерживания вируса. Власть ослабляет карантин на фоне грядущих парламентских выборов в РФ, которые должны состояться через пять недель.

В то же время в РФ очень медленно продвигается кампания по вакцинации населения против коронавируса. Иностранные вакцины не допускаются для использования на территории страны, а к отечественным препаратам у россиян высокий уровень недоверия.