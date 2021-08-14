Минэнерго направило 653 млн на погашение долгов по зарплате шахтерам

Министерство энергетики направило через Министерство финансов для выплаты заработной платы шахтерам украинских государственных шахт 653 млн гривен.

Источник: сообщение Минэнерго

Детали: 13 августа горняки заявили, что с марта не получали зарплату.

Они пригрозили – если к 18:00 15 августа не будут выплачены деньги шахтерам ГП "Львовуголь" - трудовые коллективы ГП готовы к перекрытию трасс и акций протеста в столице.

После угроз устроить акции протеста, в Кабмине завили, что для выплаты заработной платы шахтерам украинских шахт уже направлено 653 млн гривен, а дата поступления средств была известна еще несколько недель назад.

Дословно: "Средства в размере 653 029 тыс. грн должны быть перечислены на предприятия отрасли уже в понедельник, 16 августа".

Прямая речь министра энергетики Германа Галущенко: "Мы хорошо знаем о проблемах шахтеров, ежедневно на связи и с профсоюзами, и с представителями местной власти, и с руководством шахт. Все ответственные еще несколько недель назад получили информацию, когда поступят деньги и что для этого делается. Поэтому призываю не использовать результаты плановой и системной работы в этом направлении как возможность получить политические дивиденды. Вопрос на постоянном контроле.

На сегодня Минэнерго получило все согласования в правительстве, бюджетном комитете Верховной Рады и уже в понедельник, как и планировалось, Министерство финансов направит средства для выплат заработной платы".

Больше деталей: Галущенко добавил, что совместно с международными партнерами его ведомство работает над планом трансформации и государственных шахт, и угольных регионов в целом.