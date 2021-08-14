На Гаїті стався потужний землетрус, сотні людей загинули
Землетрус магнітудою 7,2 зафіксували на заході Гаїті, відомо про щонайменше 227 загиблих.
Джерело: BBC
Деталі: Осередок землетрусу знаходився в 12 км від міста Сен-Луї-дю-Сюд. Поштовхи відчувалися в густонаселеній столиці Гаїті Порт-о-Пренсі та в сусідніх країнах.
У соцмережах жителі публікують фото пошкоджень та будівель, що обвалилися.
Прем'єр-міністр Гаїті Аріель Анрі, який зайняв цю посаду після недавнього вбивства президента, сказав, що в деяких регіонах землетрус завдав "значної шкоди", в країні оголошено надзвичайний стан на місяць.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден санкціонував "негайну відповідь США", щоб допомогти Гаїті.
Геологічна служба США раніше попереджала, що землетрус може призвести до загибелі і поранень тисяч людей.
Jérémie dévasté par un violent tremblement de terre ce matin pic.twitter.com/qCyoINHFes— JCOM Haïti (@JCOMHaiti) August 14, 2021
Франц Дюваль, головний редактор гаїтянської газети Le Nouvelliste, написав у Твіттері, що серед зруйнованих будівель в місті Ле-Ке – два готелі, а місцева лікарня заповнена постраждалими.
Оновлено: Видання The Guardian повідомляє, що вже відомо про 227 загиблих.
Нагадаємо: Республіка Гаїті досі не повністю відновилася після руйнівного землетрусу 2010 року. Тоді в країні загинуло понад 200 тисяч осіб.