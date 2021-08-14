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На Гаїті стався потужний землетрус, сотні людей загинули

Субота, 14 серпня 2021, 21:16
На Гаїті стався потужний землетрус, сотні людей загинули
Фото: JCOM Haïti

Землетрус магнітудою 7,2 зафіксували на заході Гаїті, відомо про щонайменше 227 загиблих.

Джерело: BBC

Деталі: Осередок землетрусу знаходився в 12 км від міста Сен-Луї-дю-Сюд. Поштовхи відчувалися в густонаселеній столиці Гаїті Порт-о-Пренсі та в сусідніх країнах.

У соцмережах жителі публікують фото пошкоджень та будівель, що обвалилися.

Прем'єр-міністр Гаїті Аріель Анрі, який зайняв цю посаду після недавнього вбивства президента, сказав, що в деяких регіонах землетрус завдав "значної шкоди", в країні оголошено надзвичайний стан на місяць.

 
JCOM Haïti

Президент Сполучених Штатів Джо Байден санкціонував "негайну відповідь США", щоб допомогти Гаїті.

Геологічна служба США раніше попереджала, що землетрус може призвести до загибелі і поранень тисяч людей.

Франц Дюваль, головний редактор гаїтянської газети Le Nouvelliste, написав у Твіттері, що серед зруйнованих будівель в місті Ле-Ке – два готелі, а місцева лікарня заповнена постраждалими.

Оновлено: Видання The Guardian повідомляє, що вже відомо про 227 загиблих.

 

Нагадаємо: Республіка Гаїті досі не повністю відновилася після руйнівного землетрусу 2010 року. Тоді в країні загинуло понад 200 тисяч осіб.

Теми: надзвичайна подія
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