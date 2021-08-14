На Гаити произошло мощное землетрясение, сотни людей погибли

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали на западе Гаити, известно о как минимум 227 погибших.

Источник: BBC

Детали: Очаг землетрясения находился в 12 км от города Сен-Луи-дю-Сюд. Толчки ощущались в густонаселенной столице Гаити Порт-о-Пренсе и в соседних странах.

В соцсетях жители публикуют фото поврежденных и обрушившихся зданий.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри, занявший этот пост после недавнего убийства президента, сказал, что в некоторых регионах землетрясение нанесло "значительный ущерб", в стране объявлено чрезвычайное положение на месяц.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден санкционировал "немедленный ответ США", чтобы помочь Гаити.

Геологическая служба США ранее предупреждала, что землетрясение может привести к гибели и ранениям тысяч людей.

Jérémie dévasté par un violent tremblement de terre ce matin pic.twitter.com/qCyoINHFes — JCOM Haïti (@JCOMHaiti) August 14, 2021

Франц Дюваль, главный редактор гаитянской газеты Le Nouvelliste, написал в Твиттере, что среди разрушенных зданий в городе Ле-Ке – две гостиницы, а местная больница заполнена пострадавшими.

Обновлено: Издание The Guardian сообщает, что уже известно о 227 погибших.

Напомним: Республика Гаити до сих пор не полностью восстановилась после разрушительного землетрясения 2010 года. Тогда в стране погибло более 200 тысяч человек.