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Побиття журналіста: у Нацкорпусі кажуть, що нападники вибачилися

Субота, 14 серпня 2021, 23:54
Андрій Білецький

"Національний корпус" заявляє, що молодики, які у суботу після акції під Офісом президента побили фотокореспондента Олександра Кужельного, начебто вже "понесли покарання", а також перепросили у журналіста.

Джерело: повідомлення "Нацкорпусу" у Telegram

Дослівно: "На даний момент нападники уже понесли покарання та принесли вибачення Олександру. Наш рух засуджує будь-які прояви насильства щодо представників ЗМІ. Просимо вибачення за цей інцидент в Олександра, адже це відбулось на нашому заході, а отже ми за нього і відповідаємо".

Деталі: Водночас організація не називає імен нападників та не уточнює, чи є вони членами Нацкорпусу.

У дописі опубліковане спільне фото Кужельного та лідера Нацкорпусу Андрія Білецького.

 

Передісторія: Після акції, яка проходила під Офісом президента в суботу, на кореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного було скоєно напад.

За фактом заподіяння тілесних ушкоджень кореспонденту у зв’язку із здійсненням ним професійної діяльності поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345-1 КК України (погроза або насильство щодо журналіста).

Українська правда
Теми: БілецькийЗМІнапад


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