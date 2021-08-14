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Избиение журналиста: в Нацкорпусе говорят, что нападавшие извинились

Суббота, 14 августа 2021, 23:54
Андрей Билецкий

"Национальный корпус" заявляет, что молодчики, которые в субботу после акции под Офисом президента избили фотокорреспондента Александра Кужельного, якобы уже "понесли наказание", а также извинились перед журналистом.

Источник: сообщение "Нацкорпуса" в Telegram

Дословно: "На данный момент нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения Александру. Наше движение осуждает любые проявления насилия в отношении представителей СМИ. Просим прощения за этот инцидент у Александра, ведь это произошло на нашем мероприятии, а следовательно, мы за него и отвечаем".

Детали: В то же время организация не называет имен нападавших и не уточняет, являются ли они членами Нацкорпуса.

В посте опубликовано совместное фото Кужельного и лидера Нацкорпуса Андрея Билецкого.

 

Предыстория: После акции, которая проходила под Офисом президента в субботу, на корреспондента "Букв" Александра Кужельного было совершено нападение.

По факту причинения телесных повреждений корреспонденту в связи с осуществлением им профессиональной деятельности полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).

Украинская правда
Темы: БилецкийСМИнападение
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