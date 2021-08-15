Іран запроваджує шестиденний локдаун — країна в епіцентрі захворюваності на COVID
Неділя, 15 серпня 2021, 01:38
Іран запровадить шестиденну "загальну ізоляцію" в містах по всій країні після того, як постраждав від "п'ятої хвилі пандемії".
Джерело: The Guardian з посиланням на повідомлення державних іранських ЗМІ
Деталі: Як зазначається, рішення ухвалила національна робоча група щодо коронавірусу. Зокрема, вона розпорядилася заборонити поїздки між усіма іранськими містами з неділі по п'ятницю.
Локдаун торкнеться всіх базарів, ринків і державних установ, кінотеатрів, спортзалів і ресторанів у всіх іранських містах. Він розпочнеться в понеділок і триватиме до суботи.
Передісторія:
- Наразі Іран є одним з епіцентрів захворюваності на COVID-19 у світі.
- 14 серпня Іран повідомив про 466 випадки смерті і 29 700 нових випадків захворювання COVID-19. В результаті загальне число загиблих від пандемії становило 97 208, а загальна кількість підтверджених випадків - 4 389 085 осіб.
- Минулого тижня Іран встановив рекорд як за кількістю загиблих за один день, так і за підтвердженими нових випадків COVID-19, із 42 541 новим випадком і щоденним числом загиблих 588 осіб.
- Кожні дві хвилини в Ірані від COVID-19 вмирає одна людина.