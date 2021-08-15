Іран запроваджує шестиденний локдаун — країна в епіцентрі захворюваності на COVID

Іран запровадить шестиденну "загальну ізоляцію" в містах по всій країні після того, як постраждав від "п'ятої хвилі пандемії".

Джерело: The Guardian з посиланням на повідомлення державних іранських ЗМІ

Деталі: Як зазначається, рішення ухвалила національна робоча група щодо коронавірусу. Зокрема, вона розпорядилася заборонити поїздки між усіма іранськими містами з неділі по п'ятницю.

Локдаун торкнеться всіх базарів, ринків і державних установ, кінотеатрів, спортзалів і ресторанів у всіх іранських містах. Він розпочнеться в понеділок і триватиме до суботи.

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