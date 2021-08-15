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Иран вводит шестидневный локдаун — страна в эпицентре заболеваемости COVID

Воскресенье, 15 августа 2021, 01:38

Иран введет шестидневную "общую изоляцию" в городах по всей стране после того, как пострадал от "пятой волны пандемии".

Источник: The Guardian со ссылкой на сообщение государственных иранских СМИ

Детали: Как отмечается, решение приняла национальная рабочая группа по коронавирусу. В частности, она распорядилась запретить поездки между всеми иранскими городами с воскресенья по пятницу.

Локдаун коснется всех базаров, рынков и государственных учреждений, кинотеатров, спортзалов и ресторанов во всех иранских городах. Он начнется в понедельник и продлится до субботы.

Предыстория:

  • В настоящее время Иран является одним из эпицентров заболеваемости COVID-19 в мире.
  • 14 августа Иран сообщил о 466 случаях смерти и 29700 новых случаев заболевания COVID-19. В результате общее число погибших от пандемии составило 97208, а общее количество подтвержденных случаев - 4389085 человек.
  • На прошлой неделе Иран установил рекорд как по количеству погибших за один день, так и по подтвержденным новым случаям COVID-19, с 42 541 новым случаем и ежедневным числом погибших 588 человек.
  • Каждые две минуты в Иране от COVID-19 умирает один человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Иранкоронавирус
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