Повінь в Туреччині: Майже 60 людей загинули
Неділя, 15 серпня 2021, 02:41
Щонайменше 57 людей загинули в результаті повені в Туреччині.
Джерело: The Guardian з посиланням на управління з надзвичайних ситуацій
Деталі: Зокрема, 48 людей загинули в результаті повені в районі Кастамону. Ще вісім людей загинули в Синопі і одна в Стамбулі.
Що передувало: Раніше повідомлялося про 38 загиблих.
Передісторія:
- Значні опади в Чорноморському регіоні Туреччини призвели до паводків та сходження селів.
- Найбільше постраждали внаслідок негоди провінції Бартин, Кастамону, Синоп.
- Понад 1700 людей було евакуйовано з постраждалих районів.