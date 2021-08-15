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Повінь в Туреччині: Майже 60 людей загинули

Неділя, 15 серпня 2021, 02:41
Повінь в Туреччині: Майже 60 людей загинули

Щонайменше 57 людей загинули в результаті повені в Туреччині.

Джерело: The Guardian з посиланням на  управління з надзвичайних ситуацій

Деталі: Зокрема, 48 людей загинули в результаті повені в районі Кастамону. Ще вісім людей загинули в Синопі і одна в Стамбулі.

Що передувало: Раніше повідомлялося про 38 загиблих.

Передісторія:

  • Значні опади в Чорноморському регіоні Туреччини призвели до паводків та сходження селів.
  • Найбільше постраждали внаслідок негоди провінції Бартин, Кастамону, Синоп.
  • Понад 1700 людей було евакуйовано з постраждалих районів.

Теми: Туреччинастихійне лихо
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