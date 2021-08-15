Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Наводнение в Турции: Почти 60 человек погибли

Воскресенье, 15 августа 2021, 02:41
Наводнение в Турции: Почти 60 человек погибли

По меньшей мере 57 человек погибли в результате наводнения в Турции.

Источник: The Guardian со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям

Детали: В частности, 48 человек погибли в результате наводнения в районе Кастамону. Еще восемь человек погибли в Синопе и один в Стамбуле.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о 38 погибших.

Предыстория:

  • Значительные осадки в Черноморском регионе Турции привели к паводкам и схождению сели.
  • Больше всего пострадали в результате стихии провинции Айдын, Стамбул, Синоп.
  • Более 1700 человек были эвакуированы из пострадавших районов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Турциястихийное бедствие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Турция
Столтенберг об антитурецких акциях в Швеции: Это выгодно лишь тем, кто хочет раскола в НАТО
Генсек НАТО собирает Эрдогана и премьера Швеции на встречу в понедельник и видит шанс на решение
Зеленский перед саммитом НАТО посетит Турцию – СМИ
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: