Наводнение в Турции: Почти 60 человек погибли

По меньшей мере 57 человек погибли в результате наводнения в Турции.

Источник: The Guardian со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям

Детали: В частности, 48 человек погибли в результате наводнения в районе Кастамону. Еще восемь человек погибли в Синопе и один в Стамбуле.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о 38 погибших.

Предыстория: