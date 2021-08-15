Наводнение в Турции: Почти 60 человек погибли
Воскресенье, 15 августа 2021, 02:41
По меньшей мере 57 человек погибли в результате наводнения в Турции.
Источник: The Guardian со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям
Детали: В частности, 48 человек погибли в результате наводнения в районе Кастамону. Еще восемь человек погибли в Синопе и один в Стамбуле.
Что предшествовало: Ранее сообщалось о 38 погибших.
Предыстория:
- Значительные осадки в Черноморском регионе Турции привели к паводкам и схождению сели.
- Больше всего пострадали в результате стихии провинции Айдын, Стамбул, Синоп.
- Более 1700 человек были эвакуированы из пострадавших районов.