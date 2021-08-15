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Наводнение в Турции: Почти 60 человек погибли

Воскресенье, 15 августа 2021, 02:41

По меньшей мере 57 человек погибли в результате наводнения в Турции.

Источник: The Guardian со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям

Детали: В частности, 48 человек погибли в результате наводнения в районе Кастамону. Еще восемь человек погибли в Синопе и один в Стамбуле.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о 38 погибших.

Предыстория:

  • Значительные осадки в Черноморском регионе Турции привели к паводкам и схождению сели.
  • Больше всего пострадали в результате стихии провинции Айдын, Стамбул, Синоп.
  • Более 1700 человек были эвакуированы из пострадавших районов.

Темы: Турциястихийное бедствие
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