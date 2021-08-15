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Два десятки людей загинули в вибуху в Лівані

Неділя, 15 серпня 2021, 04:30

20 людей загинули внаслідок вибуху бензовоза в районі Аккар в Лівані.

Джерело: Ліванський Червоний Хрест у Twitter

Дослівно: "Наші команди перевезли 20 трупів і більше 7 поранених в результаті вибуху бензовоза в Аккарі в лікарні в цьому районі".

Доповнено: Станом на 6:45 у Twitter Ліванського Червоного Хреста повідомили, що 79 людей отримали поранення.

Нагадаємо: У жовтні 2020 року в ліванському Бейруті вибухнув контейнер із дизельним паливом. Внаслідок цього не менше чотирьох осіб загинули та ще кілька отримали поранення.

Теми: Ліванвибух


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