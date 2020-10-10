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У Бейруті знову вибухи: є загиблі та поранені

Субота, 10 жовтня 2020, 01:21
У Бейруті знову вибухи: є загиблі та поранені
Фото: AP

У столиці Лівану Бейруті вибухнув контейнер із дизельним паливом. Внаслідок цього не менше чотирьох осіб загинули та ще кілька отримали поранення.

Джерело: Al Arabiya з посиланням на Червоний Хрест 

Деталі: Спершу повідомлялось про двох загиблих, проте невдовзі число жертв зросло. 

Вибух пролунав ввечері в п’ятницю. 

Точне число постраждалих не вказується, проте зазначається, що їх доставили до лікарні. 

Також відомо, що силовики затримали власника складу, де і зберігалось паливо, яке вибухнуло. Повідомляється, що чоловік визнав, що причиною вибуху став саме дизельний двигун, який, за його словами, використовували для виробництва мобільних телефонів. 

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: Ліванвибух
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