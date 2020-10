У Бейруті знову вибухи: є загиблі та поранені

У столиці Лівану Бейруті вибухнув контейнер із дизельним паливом. Внаслідок цього не менше чотирьох осіб загинули та ще кілька отримали поранення.

Джерело: Al Arabiya з посиланням на Червоний Хрест

Деталі: Спершу повідомлялось про двох загиблих, проте невдовзі число жертв зросло.

Watch: Video shows people reacting after a diesel storage container exploded in #Beirut's Tariq al-Jadideh neighborhood earlier. At least two people died and several others injured as a result of the incident.#Lebanonhttps://t.co/mvfYYd3sP9 pic.twitter.com/9p7eJeaqjT