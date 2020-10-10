У Бейруті знову вибухи: є загиблі та поранені
У столиці Лівану Бейруті вибухнув контейнер із дизельним паливом. Внаслідок цього не менше чотирьох осіб загинули та ще кілька отримали поранення.
Джерело: Al Arabiya з посиланням на Червоний Хрест
Деталі: Спершу повідомлялось про двох загиблих, проте невдовзі число жертв зросло.
Watch: Video shows people reacting after a diesel storage container exploded in #Beirut's Tariq al-Jadideh neighborhood earlier. At least two people died and several others injured as a result of the incident.#Lebanonhttps://t.co/mvfYYd3sP9 pic.twitter.com/9p7eJeaqjT
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 9, 2020
Вибух пролунав ввечері в п’ятницю.
Точне число постраждалих не вказується, проте зазначається, що їх доставили до лікарні.
Також відомо, що силовики затримали власника складу, де і зберігалось паливо, яке вибухнуло. Повідомляється, що чоловік визнав, що причиною вибуху став саме дизельний двигун, який, за його словами, використовували для виробництва мобільних телефонів.
Нагадаємо:
- Увечері 4 серпня в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.
- Потужний вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей без домівок, завдані збитки оцінюють у більш ніж $3 млрд.
- Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.
- Згодом ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину .
- Пізніше з вимогою відставки уряду на вулиці міста вийшли протестувальники.