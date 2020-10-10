Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

У Бейруті знову вибухи: є загиблі та поранені

Субота, 10 жовтня 2020, 01:21
Фото: AP

У столиці Лівану Бейруті вибухнув контейнер із дизельним паливом. Внаслідок цього не менше чотирьох осіб загинули та ще кілька отримали поранення.

Джерело: Al Arabiya з посиланням на Червоний Хрест 

Деталі: Спершу повідомлялось про двох загиблих, проте невдовзі число жертв зросло. 

Вибух пролунав ввечері в п’ятницю. 

Точне число постраждалих не вказується, проте зазначається, що їх доставили до лікарні. 

Також відомо, що силовики затримали власника складу, де і зберігалось паливо, яке вибухнуло. Повідомляється, що чоловік визнав, що причиною вибуху став саме дизельний двигун, який, за його словами, використовували для виробництва мобільних телефонів. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Ліванвибух


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 9 жовтня: карантин вихідного дня, безкоштовні ПЛР-тести

інфографікаВ Європі вперше понад 100 тисяч заражень COVID за добу

В Україні оновили карантинні зони: Київ у помаранчевій, Суми в червоній

Українці зможуть безкоштовно здавати тести на COVID-19 у приватних лабораторіях – рішення уряду

Україна оновила список "червоних" країн

Верховний суд не покарав Зеленського, але попередив – говори українською

Усі новини...
Ліван
У порту Бейрута спалахнула сильна пожежа
Україна відправила Лівану гуманітарний вантаж на ₴8,5 мільйона
Вибух у Бейруті: Україна направить до Лівану гуманітарний вантаж
Останні новини
01:21
ВідеоУ Бейруті знову вибухи: є загиблі та поранені
00:53
Twitter запроваджує ще більше обмежень перед виборами в США
00:22
Число випадків коронавірусу на Буковині перевищило 16 тисяч
23:50
"Вибори сфальсифіковані": Трамп заявив, що тисячі людей отримали помилкові бюлетені
23:16
фото, оновленоKyivPride: Нацкорпус погрожує столичному ТРЦ через веселковий прапор
22:43
Безкоштовну цифрову освіту для українців пропонують закріпити в Конституції
22:06
Шмигаль закликав Київ, Харків та Суми посилити карантин
21:48
Новини економіки: офшори та Порошенко, Гетманцев "рятуватиме" держбюджет
21:24
Новини 9 жовтня: карантин вихідного дня, безкоштовні ПЛР-тести
21:16
Кабінет міністрів звільнив голову Морадміністрації
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!