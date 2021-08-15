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Два десятка человек погибли во взрыве в Ливане

Воскресенье, 15 августа 2021, 04:30

20 человек погибли в результате взрыва бензовоза в районе Аккар  в Ливане.

Источник: Ливанский Красный Крест в Twitter

Дословно: "Наши команды перевезли 20 трупов и более 7 раненых в результате взрыва бензовоза в Аккаре в больницы в этом районе".

Дополнено: По состоянию на 6:45 в Twitter Ливанского Красного Креста сообщили, что 79 человек получили ранения.

Напомним: В октябре 2020 года в ливанском Бейруте взорвался контейнер с дизельным топливом. В результате не менее четырех человек погибли и еще несколько получили ранения.

Темы: Ливанвзрыв
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