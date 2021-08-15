565 тисяч людей у світі заразилися COVID-19, найбільше в США та Індії

За добу 13 серпня у світі виявили 565 171 новий COVID-випадок.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 71 135 випадків, в Індії – 36 127, у Бразилії – 31 142.

Крім того, в Ірані – 29 700 інфікувань, а в Британії – 29 520.

Україна з 1 353 зараженнями на 44 місці у світі між Монголією та Кенією. В Європі Україна на 11 місці.

8 642 людини у світі за добу померли. За цим показником Україна на 35 місці у світі і на 6 – в Європі.

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Нагадаємо: 13 серпня в Україні зафіксували 1 353 нові випадки коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 641 особу, помер 21 хворий, одужала 791 особа.