565 тысяч человек в мире заразились COVID-19, больше всего в США и Индии

За сутки 13 августа в мире обнаружили 565171 новый COVID-случай.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 71 135 случаев, в Индии - 36 127, в Бразилии - 31 142.

Кроме того, в Иране - 29 700 заражений, а в Великобритании - 29 520.

Украина с 1353 заражениями на 44 месте в мире между Монголией и Кенией. В Европе Украина на 11 месте.

8642 человека в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 35 месте в мире и на 6 - в Европе.



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Напомним: 13 августа в Украине зафиксировали 1353 новых случая коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 641 человека, умер 21 больной, выздоровел 791 человек.