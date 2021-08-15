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Землетрус на Гаїті: більше 300 загиблих, 1800 поранених

Неділя, 15 серпня 2021, 07:30
EPA/Ralph Tedy Erol

Кількість загиблих в результаті землетрусу на Гаїті зросла до щонайменше 304 осіб – раніше повідомлялося про 227 загиблих.

Джерело: Служба цивільного захисту Гаїті в Twitter, CBS News

Деталі: Найбільше людей – 160 – померли в департаменті Суд. Ще 100 – в департаменті Гранд-Анс, 42 - в Ніппо і 2 - в Норд-Вест. У Службі називають цю цифру "частковою оцінкою".

Понад 1800 осіб отримали поранення.

Передісторія:

  • 14 серпня на Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2.
  • Осередок землетрусу знаходився біля міста Сен-Луї-дю-Сюд.

Теми: стихійне лихо


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