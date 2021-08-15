Землетрус на Гаїті: більше 300 загиблих, 1800 поранених
Неділя, 15 серпня 2021, 07:30
Кількість загиблих в результаті землетрусу на Гаїті зросла до щонайменше 304 осіб – раніше повідомлялося про 227 загиблих.
Джерело: Служба цивільного захисту Гаїті в Twitter, CBS News
Деталі: Найбільше людей – 160 – померли в департаменті Суд. Ще 100 – в департаменті Гранд-Анс, 42 - в Ніппо і 2 - в Норд-Вест. У Службі називають цю цифру "частковою оцінкою".
Понад 1800 осіб отримали поранення.
Передісторія:
- 14 серпня на Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2.
- Осередок землетрусу знаходився біля міста Сен-Луї-дю-Сюд.