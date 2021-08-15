Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Землетрус на Гаїті: більше 300 загиблих, 1800 поранених

Неділя, 15 серпня 2021, 07:30
Землетрус на Гаїті: більше 300 загиблих, 1800 поранених
EPA/Ralph Tedy Erol

Кількість загиблих в результаті землетрусу на Гаїті зросла до щонайменше 304 осіб – раніше повідомлялося про 227 загиблих.

Джерело: Служба цивільного захисту Гаїті в Twitter, CBS News

Деталі: Найбільше людей – 160 – померли в департаменті Суд. Ще 100 – в департаменті Гранд-Анс, 42 - в Ніппо і 2 - в Норд-Вест. У Службі називають цю цифру "частковою оцінкою".

Понад 1800 осіб отримали поранення.

Передісторія:

  • 14 серпня на Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2.
  • Осередок землетрусу знаходився біля міста Сен-Луї-дю-Сюд.

"Українська правда" в Threads

Теми: стихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
стихійне лихо
Під Києвом затопило переправу до Іванкова
У французьких Альпах через сходження лавини загинули 4 людини
Потужний шторм у США забрав життя понад 20 людей
Останні новини
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
Усі новини...
Реклама: