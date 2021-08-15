Землетрясение на Гаити: более 300 погибших, 1800 раненых
Воскресенье, 15 августа 2021, 07:30
Количество погибших в результате землетрясения на Гаити достигло по меньшей мере 304 человек - ранее сообщалось о 227 погибших.
Источник: Служба гражданской защиты Гаити в Twitter, CBS News
Детали: Больше всего людей - 160 - умерли в департаменте Суд. Еще 100 - в департаменте Гранд-Анс, 42 - в Ниппо и 2 - в Норд-Вест. В Службе называют эту цифру "частичной оценкой".
Более 1800 человек получили ранения.
Предыстория:
- 14 августа на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2.
- Очаг землетрясения находился возле города Сен-Луи-дю-Сюд.