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Землетрясение на Гаити: более 300 погибших, 1800 раненых

Воскресенье, 15 августа 2021, 07:30
EPA/Ralph Tedy Erol

Количество погибших в результате землетрясения на Гаити достигло по меньшей мере 304 человек - ранее сообщалось о 227 погибших.

Источник: Служба гражданской защиты Гаити в Twitter, CBS News

Детали: Больше всего людей - 160 - умерли в департаменте Суд. Еще 100 - в департаменте Гранд-Анс, 42 - в Ниппо и 2 - в Норд-Вест. В Службе называют эту цифру "частичной оценкой".

Более 1800 человек получили ранения.

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Темы: стихийное бедствие
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