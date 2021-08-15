COVID у Києві: за добу нових хворих у 2,5 рази більше, ніж одужань

За добу 14 серпня у столиці зареєстрували 87 нових випадків коронавірусу, 1 людина померла, водночас одужали за добу лише 33 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "Плюс 87 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 1 летальний випадок".

Деталі: Серед нових хворих 45 жінок віком від 18 до 83 років, 39 чоловіків віком від 18 до 84 років, 1 дівчинка 14 років і 2 хлопчики 13 та 14 років.

30 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (21), Святошинському (16) та в Оболонському (14) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 221 216 випадків коронавірусу, 5 258 хворих померли, подолали вірус 214 042 мешканці міста, з них 33 за останню добу.

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