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COVID у Києві: за добу нових хворих у 2,5 рази більше, ніж одужань

Неділя, 15 серпня 2021, 13:29
Фото КМДА

За добу 14 серпня у столиці зареєстрували 87 нових випадків коронавірусу, 1 людина померла, водночас одужали за добу лише 33 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "Плюс 87 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 1 летальний випадок". 

 

Деталі: Серед нових хворих 45 жінок віком від 18 до 83 років, 39 чоловіків віком від 18 до 84 років, 1 дівчинка 14 років і 2 хлопчики 13 та 14 років.

30 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (21), Святошинському (16) та в Оболонському (14) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 221 216 випадків коронавірусу, 5 258 хворих померли, подолали вірус 214 042 мешканці міста, з них 33 за останню добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Передісторія

  • У Київській школі економіки заявили, що у переважній частині областей зростає рівень госпіталізацій, що свідчить про можливий спалах COVID-19 вже до кінця серпня. 

Ірина Балачук, УП
Теми: Київкоронавірус


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