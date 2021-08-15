Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID у Києві: за добу нових хворих у 2,5 рази більше, ніж одужань

Неділя, 15 серпня 2021, 13:29
COVID у Києві: за добу нових хворих у 2,5 рази більше, ніж одужань
Фото КМДА

За добу 14 серпня у столиці зареєстрували 87 нових випадків коронавірусу, 1 людина померла, водночас одужали за добу лише 33 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "Плюс 87 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 1 летальний випадок". 

 

Деталі: Серед нових хворих 45 жінок віком від 18 до 83 років, 39 чоловіків віком від 18 до 84 років, 1 дівчинка 14 років і 2 хлопчики 13 та 14 років.

30 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (21), Святошинському (16) та в Оболонському (14) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 221 216 випадків коронавірусу, 5 258 хворих померли, подолали вірус 214 042 мешканці міста, з них 33 за останню добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Передісторія

  • У Київській школі економіки заявили, що у переважній частині областей зростає рівень госпіталізацій, що свідчить про можливий спалах COVID-19 вже до кінця серпня. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
Усі новини...
Реклама: