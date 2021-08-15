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COVID в Киеве: за сутки новых больных в 2,5 раза больше, чем выздоровлений

Воскресенье, 15 августа 2021, 13:29
Фото КГГА

За сутки 14 августа в столице зарегистрировали 87 новых случаев коронавируса, 1 человек умер, вместе с тем выздоровели за сутки только 33 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "Плюс 87 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 1 летальный случай". 

 

Детали: Среди новых больных 45 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 39 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 1 девочка 14 лет и 2 мальчика 13 и 14 лет.

30 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (21), Святошинском (16) и в Оболонском (14) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 221 216 случаев коронавируса, 5 258 больных умерли, преодолели вирус 214 042 жителя города, из них 33 за последние сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Предыстория: 

  • В Киевской школе экономики заявили, что в большей части областей растет уровень госпитализаций, что свидетельствует о возможной вспышке COVID-19 уже до конца августа.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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