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Люксембург відмовив у видачі ліцензії кремлівському телеканалу RT

Неділя, 15 серпня 2021, 17:54

Люксембург відмовився надати ліцензію російському державному телеканалу RT на німецькомовне мовлення на території країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL Today.

"Департамент ЗМІ, телекомунікацій та цифрової політики Люксембургу прийшов до висновку, що Люксембург не є компетентною юрисдикцією для "RT auf Deutsch", оскільки технічні критерії не виконуються", - йдеться в заяві прем'єр-міністра Люксембургу Ксав'є Беттеля.

Відзначається, що у компанії є офіс в Німеччині, і значна частина персоналу, зайнятого у сфері аудіовізуальних послуг ЗМІ, працює в Німеччині, тому "RT auf Deutsch" вважається такою, що перебуває під юрисдикцією Німеччини.

Контрольована Кремлем телекомпанія RT, раніше відома як Russia Today, в червні подала заявку на отримання ліцензії на супутникове мовлення в Люксембурзі, щоб обійти німецькі правила, що забороняють видачу ліцензій державним іноземним ЗМІ.

"Уряд Люксембургу мав певну свободу дій, щоб відхилити запит. Він вирішив, що не має територіальної компетенції, враховуючи, що всі ресурси RT знаходяться в Берліні", - сказав Тьєррі Хошайт, президент незалежного аудіовізуального органу Великого Герцогства.

"Українська правда" у Threads

Теми: телебаченняРосіяпропаганда
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