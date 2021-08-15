Люксембург отказал в выдаче лицензии кремлевскому телеканалу RT

Люксембург отказался предоставить лицензию российскому государственному телеканалу RT на немецкоязычное вещание на территории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL Today.

"Департамент СМИ, телекоммуникаций и цифровой политики Люксембурга пришел к выводу, что Люксембург не является компетентной юрисдикцией для "RT auf Deutsch", поскольку технические критерии не выполняются", - говорится в заявлении премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля.

Отмечается, что у вещательной компании есть офис в Германии, и значительная часть персонала, занятого в сфере аудиовизуальных услуг СМИ, работает в Германии, поэтому "RT auf Deutsch" считается находящимся под юрисдикцией Германии.

Контролируемая Кремлем телекомпания RT, ранее известная как Russia Today, в июне подала заявку на получение лицензии на спутниковое вещание в Люксембурге, чтобы обойти немецкие правила, запрещающие выдачу лицензий государственным иностранным СМИ.

"Правительство Люксембурга имело определенную свободу действий, чтобы отклонить уведомление. Оно решило, что не имеет территориальной компетенции, учитывая, что все ресурсы RT находятся в Берлине", - сказал Тьерри Хошайт, президент независимого аудиовизуального органа Великого Герцогства.