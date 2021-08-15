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Погода: українців попереджають про спеку, що насувається

Неділя, 15 серпня 2021, 18:36

На початку наступного тижня погоду майже на всій території України визначатиме спекотна та суха повітряна маса, при цьому температура повітря підніматиметься протягом кількох днів.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Деталі: За словами Діденко, у Києві тиждень розпочнеться спекою та сонцем. Температура повітря у столиці сягатиме +30+32 градусів.

Загалом в Україні антициклон не даватиме особливих шансів на опади, хіба що на заході, місцями на сході та в Криму можливі локальні грозові дощі.

Спека в понеділок домінуватиме. У більшості областей України очікується впродовж дня +28+32 градуси.

У вівторок спека втримається та ще й посилиться, проте в західних областях інша повітряна маса знизить температуру повітря до +23+28 градусів.

У вівторок у західних, вдень у Житомирській, Вінницькій, місцями Київській областях ймовірні короткочасні грозові дощі, в окремих районах, град та шквали, але температура ще підвищиться, до +34° вдень.

Пряма мова: "Масштабніше послаблення спеки припадає, за попередніми прогнозами, на 19 серпня (четвер), якраз на Спаса. І дощі принесе атмосферний фронт ввечері 18 серпня та вночі 19 серпня".

Нагадаємо:

  • За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 16 серпня найвища температура була зафіксована на позначці +36,2 градуса у 2008 році, найнижча, +5,1 градуса, у 1884 році.

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Українська правда
Теми: погодасвяткування


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