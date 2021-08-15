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Погода: українців попереджають про спеку, що насувається

Неділя, 15 серпня 2021, 18:36
Погода: українців попереджають про спеку, що насувається

На початку наступного тижня погоду майже на всій території України визначатиме спекотна та суха повітряна маса, при цьому температура повітря підніматиметься протягом кількох днів.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Деталі: За словами Діденко, у Києві тиждень розпочнеться спекою та сонцем. Температура повітря у столиці сягатиме +30+32 градусів.

Загалом в Україні антициклон не даватиме особливих шансів на опади, хіба що на заході, місцями на сході та в Криму можливі локальні грозові дощі.

Спека в понеділок домінуватиме. У більшості областей України очікується впродовж дня +28+32 градуси.

У вівторок спека втримається та ще й посилиться, проте в західних областях інша повітряна маса знизить температуру повітря до +23+28 градусів.

У вівторок у західних, вдень у Житомирській, Вінницькій, місцями Київській областях ймовірні короткочасні грозові дощі, в окремих районах, град та шквали, але температура ще підвищиться, до +34° вдень.

Пряма мова: "Масштабніше послаблення спеки припадає, за попередніми прогнозами, на 19 серпня (четвер), якраз на Спаса. І дощі принесе атмосферний фронт ввечері 18 серпня та вночі 19 серпня".

Нагадаємо:

  • За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 16 серпня найвища температура була зафіксована на позначці +36,2 градуса у 2008 році, найнижча, +5,1 градуса, у 1884 році.

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Українська правда

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Теми: погодасвяткування
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