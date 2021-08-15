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Погода: украинцев предупреждают о надвигающейся жаре

Воскресенье, 15 августа 2021, 18:36
Погода: украинцев предупреждают о надвигающейся жаре

В начале следующей недели погоду почти на всей территории Украины будет определять жаркая и сухая воздушная масса, при этом температура воздуха будет подниматься в течение нескольких дней.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Детали: По словам Диденко, в Киеве неделя начнется жарой и солнцем. Температура воздуха в столице достигнет +30+32 градуса.

В Украине антициклон не даст шансов осадкам, разве что на западе, местами на востоке и в Крыму возможны локальные грозовые дожди.

Жара в понедельник будет доминировать. В большинстве областей Украины ожидается в течение дня +28+ 32 градуса.

Во вторник жара удержится, и даже усилится, и лишь в западных областях новая воздушная масса снизит температуру воздуха до +23+28 градусов.

Во вторник в западных, днем ​​в Житомирской, Винницкой, местами Киевской областях вероятны кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы, но температура еще больше повысится – до +34° днем.

Прямая речь: "Ослабление жары припадает, по предварительным прогнозам, на 19 августа (четверг), как раз на Спаса. А дожди принесет атмосферный фронт вечером 18 августа и ночью 19 августа".

Напомним:

  • По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 августа самая высокая температура была зафиксирована на отметке +36,2 градуса в 2008 году, самая низкая, +5,1 градуса, в 1884 году.

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Темы: погодапразднования
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