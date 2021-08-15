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У Канаді оголосили дострокові федеральні вибори

Неділя, 15 серпня 2021, 19:00
У Канаді оголосили дострокові федеральні вибори

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у неділю оголосив, що позачергові вибори відбудуться 20 вересня.

Джерело: CBC

Деталі: У неділю генерал-губернатор Канади Мері Саймон підтримала ініціативу Трюдо про розпуск парламенту й дала старт 44-м федеральним виборам в країні.

Передвиборча кампанія триватиме 36 днів – це мінімальна тривалість, дозволена законодавством.

Опозиційні партії не підтримують ідею дострокових виборів, тому закликали Саймон відхилити пропозицію Трюдо, втім генерал-губернатор до них не дослухалася.

Політичні опоненти Трюдо звинувачують його у тому, що він ініціював позачергові вибори у власних політичних "інтересах".

Передісторія: Трюдо прагне отримати більшість місць у парламенті, чого його ліберальна партія не досягла два роки тому і мусить покладатися на опозицію у прийнятті рішень.

Партія Трюдо на прийдешніх виборах може отримати уряд більшості через слабку опозицію.

"Українська правда" у Threads

Теми: Канадавибори
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