Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Канаде объявили досрочные федеральные выборы

Воскресенье, 15 августа 2021, 19:00

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в воскресенье объявил, что внеочередные выборы состоятся 20 сентября.

Источник: CBC

Детали: В воскресенье генерал-губернатор Канады Мэри Саймон поддержала инициативу Трюдо о роспуске парламента и дала старт 44-м федеральным выборам в стране.

Предвыборная кампания продлится 36 дней - это минимальная продолжительность, разрешена законодательством.

Оппозиционные партии не поддерживают идею досрочных выборов, поэтому призывали Саймон отклонить предложение Трюдо, впрочем, генерал-губернатор к ним не прислушалась.

Политические оппоненты Трюдо обвиняют его в том, что он инициировал внеочередные выборы в собственных политических "интересах".

Предыстория: Трюдо стремится получить большинство мест в парламенте, чего его либеральная партия не достигла два года назад, и сейчас он должен полагаться на оппозицию при принятии решений.

Партия Трюдо на грядущих выборах может получить правительство большинства из-за слабой оппозиции.

Темы: Канадавиборы
powered by lun.ua
Главное сегодня

УточненоУкраинский самолет вывез 80 человек с Афганистана

фото, видеоТалибы заняли президентский дворец и готовятся провозгласить Исламский эмират

В полиции назвали три версии гибели мэра Кривого Рога

Президент Афганистана объяснил, почему выехал из страны

видеоВолонтеры нашли ребенка, потерявшегося на Говерле

Смерть мэра Кривого Рога: Зеленский взял дело под личный контроль

Все новости...
Канада
Канада готова принять до 20 тысяч афганских беженцев
Трюдо назначит внеочередные выборы в Канаде – СМИ
Лукашенко обещает ответ на санкции США, Канады и Британии
Последние новости
03:49
"Война в Афганистане закончилась" – представитель "Талибана"
02:53
В России горит 1,5 миллиона га леса
02:18
Жертвами землетрясения на Гаити стали почти 1 300 человек
01:35
США дополнительно направляют в Афганистан тысячу военных
00:55
Наводнение в Турции: число погибших возросло до 64 человек
00:17
УточненоУкраинский самолет вывез 80 человек с Афганистана
23:56
видео, фотоВ аэропорту Кабула отменили все коммерческие рейсы, слышны выстрелы
23:18
В Чернобыльскую зону отчуждения возвращаются туристы
22:49
видеоНа Одесчине произошел пожар в порту
22:23
фото, видеоТалибы заняли президентский дворец и готовятся провозгласить Исламский эмират
Все новости...