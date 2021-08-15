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В Канаде объявили досрочные федеральные выборы

Воскресенье, 15 августа 2021, 19:00
В Канаде объявили досрочные федеральные выборы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в воскресенье объявил, что внеочередные выборы состоятся 20 сентября.

Источник: CBC

Детали: В воскресенье генерал-губернатор Канады Мэри Саймон поддержала инициативу Трюдо о роспуске парламента и дала старт 44-м федеральным выборам в стране.

Предвыборная кампания продлится 36 дней - это минимальная продолжительность, разрешена законодательством.

Оппозиционные партии не поддерживают идею досрочных выборов, поэтому призывали Саймон отклонить предложение Трюдо, впрочем, генерал-губернатор к ним не прислушалась.

Политические оппоненты Трюдо обвиняют его в том, что он инициировал внеочередные выборы в собственных политических "интересах".

Предыстория: Трюдо стремится получить большинство мест в парламенте, чего его либеральная партия не достигла два года назад, и сейчас он должен полагаться на оппозицию при принятии решений.

Партия Трюдо на грядущих выборах может получить правительство большинства из-за слабой оппозиции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Канадавиборы
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