Посольство США в Афганістані повідомило про обстріл аеропорту
Посольство Сполучених Штатів в Афганістані оприлюднило застереження для своїх громадян через події, що відбуваються зараз в Кабулі.
Джерело: повідомлення амбасади
Деталі: Посольство США в Кабулі призупинило роботу та попросило американців переховуватися там, де вони перебувають, оскільки відомство отримало інформацію про стрілянину в міжнародному аеропорту.
США поспішають вивезти своїх дипломатів та громадян з Афганістану після того, як таліби захопили більшу частину країни та взяли столицю під свій контроль.
Дослівно: "Ситуація з безпекою в Кабулі швидко змінюється, а ситуація в аеропорту стрімко погіршується. Є повідомлення про стрілянину в аеропорту, і ми даємо вказівку громадянам США залишатися на місцях. Посольство США в Афганістані негайно призупинило консульські дії. Не приходьте в посольство або аеропорт".
Нагадаємо:
- В Афганістані таліби увійшли до Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".
- Президент Афганістану Ашраф Гані з двома своїми соратниками залишив країну.