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Посольство США в Афганістані повідомило про обстріл аеропорту

Неділя, 15 серпня 2021, 20:01
Посольство США в Афганістані повідомило про обстріл аеропорту
Дим піднімається біля посольства США в Кабулі, 15 серпня, фото AP/Rahmat Gul

Посольство Сполучених Штатів в Афганістані оприлюднило застереження для своїх громадян через події, що відбуваються зараз в Кабулі.

Джерело: повідомлення амбасади

Деталі: Посольство США в Кабулі призупинило роботу та попросило американців переховуватися там, де вони перебувають, оскільки відомство отримало інформацію про стрілянину в міжнародному аеропорту.

США поспішають вивезти своїх дипломатів та громадян з Афганістану після того, як таліби захопили більшу частину країни та взяли столицю під свій контроль.

Дослівно: "Ситуація з безпекою в Кабулі швидко змінюється, а ситуація в аеропорту стрімко погіршується. Є повідомлення про стрілянину в аеропорту, і ми даємо вказівку громадянам США залишатися на місцях. Посольство США в Афганістані негайно призупинило консульські дії. Не приходьте в посольство або аеропорт".

Нагадаємо:

  • В Афганістані таліби увійшли до Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".
  • Президент Афганістану Ашраф Гані з двома своїми соратниками залишив країну.

Українська правда

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Теми: АфганістанвійнаСША
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