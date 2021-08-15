Посольство США в Афганистане сообщило об обстреле аэропорта
Посольство Соединенных Штатов в Афганистане обнародовало предупреждение для своих граждан из-за событий, происходящих сейчас в Кабуле.
Источник: сообщение посольства
Детали: Посольство США в Кабуле приостановило работу и попросило американцев укрыться там, где они находятся, поскольку ведомство получило информацию о стрельбе в международном аэропорту.
США спешат вывезти своих дипломатов и граждан из Афганистана после того, как талибы захватили большую часть страны и взяли столицу под свой контроль.
Дословно: "Ситуация с безопасностью в Кабуле быстро меняется, а ситуация в аэропорту стремительно ухудшается. Имеются сообщения о стрельбе в аэропорту, и мы даем указание гражданам США оставаться на местах. Посольство США в Афганистане немедленно приостановило консульские действия. Не приходите в посольство или аэропорт".
Напомним:
- В Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".
- Президент Афганистана Ашраф Гани со своими соратниками выехал из страны.