Посольство США в Афганистане сообщило об обстреле аэропорта

Посольство Соединенных Штатов в Афганистане обнародовало предупреждение для своих граждан из-за событий, происходящих сейчас в Кабуле.

Источник: сообщение посольства

Детали: Посольство США в Кабуле приостановило работу и попросило американцев укрыться там, где они находятся, поскольку ведомство получило информацию о стрельбе в международном аэропорту.

США спешат вывезти своих дипломатов и граждан из Афганистана после того, как талибы захватили большую часть страны и взяли столицу под свой контроль.

Дословно: "Ситуация с безопасностью в Кабуле быстро меняется, а ситуация в аэропорту стремительно ухудшается. Имеются сообщения о стрельбе в аэропорту, и мы даем указание гражданам США оставаться на местах. Посольство США в Афганистане немедленно приостановило консульские действия. Не приходите в посольство или аэропорт".

Напомним: