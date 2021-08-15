Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посольство США в Афганистане сообщило об обстреле аэропорта

Воскресенье, 15 августа 2021, 20:01
Дым поднимается у посольства США в Кабуле, 15 августа, фото AP/Rahmat Gul

Посольство Соединенных Штатов в Афганистане обнародовало предупреждение для своих граждан из-за событий, происходящих сейчас в Кабуле.

Источник: сообщение посольства

Детали: Посольство США в Кабуле приостановило работу и попросило американцев укрыться там, где они находятся, поскольку ведомство получило информацию о стрельбе в международном аэропорту.

США спешат вывезти своих дипломатов и граждан из Афганистана после того, как талибы захватили большую часть страны и взяли столицу под свой контроль.

Дословно: "Ситуация с безопасностью в Кабуле быстро меняется, а ситуация в аэропорту стремительно ухудшается. Имеются сообщения о стрельбе в аэропорту, и мы даем указание гражданам США оставаться на местах. Посольство США в Афганистане немедленно приостановило консульские действия. Не приходите в посольство или аэропорт".

Напомним:

  • В Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".
  • Президент Афганистана Ашраф Гани со своими соратниками выехал из страны.

Украинская правда
Темы: АфганистанвойнаСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

УточненоУкраинский самолет вывез 80 человек с Афганистана

фото, видеоТалибы заняли президентский дворец и готовятся провозгласить Исламский эмират

В полиции назвали три версии гибели мэра Кривого Рога

Президент Афганистана объяснил, почему выехал из страны

видеоВолонтеры нашли ребенка, потерявшегося на Говерле

Смерть мэра Кривого Рога: Зеленский взял дело под личный контроль

Все новости...
Афганистан
Албания примет беженцев из Афганистана по просьбе США
Президент Афганистана покинул страну – СМИ
Германия отправляет военные транспортные самолеты для эвакуации граждан из Кабула
Последние новости
03:49
"Война в Афганистане закончилась" – представитель "Талибана"
02:53
В России горит 1,5 миллиона га леса
02:18
Жертвами землетрясения на Гаити стали почти 1 300 человек
01:35
США дополнительно направляют в Афганистан тысячу военных
00:55
Наводнение в Турции: число погибших возросло до 64 человек
00:17
УточненоУкраинский самолет вывез 80 человек с Афганистана
23:56
видео, фотоВ аэропорту Кабула отменили все коммерческие рейсы, слышны выстрелы
23:18
В Чернобыльскую зону отчуждения возвращаются туристы
22:49
видеоНа Одесчине произошел пожар в порту
22:23
фото, видеоТалибы заняли президентский дворец и готовятся провозгласить Исламский эмират
Все новости...