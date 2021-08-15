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Посольство США в Афганистане сообщило об обстреле аэропорта

Воскресенье, 15 августа 2021, 20:01
Посольство США в Афганистане сообщило об обстреле аэропорта
Дым поднимается у посольства США в Кабуле, 15 августа, фото AP/Rahmat Gul

Посольство Соединенных Штатов в Афганистане обнародовало предупреждение для своих граждан из-за событий, происходящих сейчас в Кабуле.

Источник: сообщение посольства

Детали: Посольство США в Кабуле приостановило работу и попросило американцев укрыться там, где они находятся, поскольку ведомство получило информацию о стрельбе в международном аэропорту.

США спешат вывезти своих дипломатов и граждан из Афганистана после того, как талибы захватили большую часть страны и взяли столицу под свой контроль.

Дословно: "Ситуация с безопасностью в Кабуле быстро меняется, а ситуация в аэропорту стремительно ухудшается. Имеются сообщения о стрельбе в аэропорту, и мы даем указание гражданам США оставаться на местах. Посольство США в Афганистане немедленно приостановило консульские действия. Не приходите в посольство или аэропорт".

Напомним:

  • В Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".
  • Президент Афганистана Ашраф Гани со своими соратниками выехал из страны.

Украинская правда

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Темы: АфганистанвойнаСША
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