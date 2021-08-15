Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Волонтери знайшли дитину, що загубилася на Говерлі

Неділя, 15 серпня 2021, 20:16
Волонтери знайшли дитину, що загубилася на Говерлі
Олексій Стефанців з батьками

У Карпатах ввечері в неділю знайшли хлопчика, який відстав від туристичної групи та заблукав днем раніше.

Джерело: ДСНС, МВС

Деталі: О 19:27 волонтери на маршруті в сторону гори Кукул знайшли хлопчика Олексія (2015 року народження).

Повідомляється, що дитина перебуває в задовільному стані.

Дослівно ДСНС: "Одна з пошукових груп щойно по радіозв'язку повідомила, що дитину знайшли. Живим. За попередньою інформацією, це саме Олексійко Стефанців".

Дослівно МВС: "Станом на 19:30 15 серпня пошукові операції успішно припинилися – дитину знайдено однією із пошукових груп в горах, на маршруті в сторону гори Кукул. Хлопчик втомлений і наляканий, але живий і його життю нічого не загрожує. Дитина уже поспілкувалася з мамою за допомогою рації. Невдовзі Олексія спустять до бази Заросляк, звідки він з родичами розпочинав сходження".

Нагадаємо:

  • На горі Говерла в суботу, 14 серпня, загубився хлопчик, він відстав від туристичної групи та заблукав. До пошуків дитини долучилися рятувальники, військові та волонтери.

"Українська правда" в Threads

Теми: волонтеридіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
волонтери
У Херсоні перевізники побили волонтера, який безкоштовно евакуював людей
Окупанти обстріляли Херсон: поранені 2 волонтерів
Росіяни обстріляли Херсон, поранили волонтерів – ОВА
Останні новини
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
Усі новини...
Реклама: