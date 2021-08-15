Волонтери знайшли дитину, що загубилася на Говерлі

У Карпатах ввечері в неділю знайшли хлопчика, який відстав від туристичної групи та заблукав днем раніше.

Джерело: ДСНС, МВС

Деталі: О 19:27 волонтери на маршруті в сторону гори Кукул знайшли хлопчика Олексія (2015 року народження).

Повідомляється, що дитина перебуває в задовільному стані.

Дослівно ДСНС: "Одна з пошукових груп щойно по радіозв'язку повідомила, що дитину знайшли. Живим. За попередньою інформацією, це саме Олексійко Стефанців".

Дослівно МВС: "Станом на 19:30 15 серпня пошукові операції успішно припинилися – дитину знайдено однією із пошукових груп в горах, на маршруті в сторону гори Кукул. Хлопчик втомлений і наляканий, але живий і його життю нічого не загрожує. Дитина уже поспілкувалася з мамою за допомогою рації. Невдовзі Олексія спустять до бази Заросляк, звідки він з родичами розпочинав сходження".

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