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Волонтеры нашли ребенка, потерявшегося на Говерле

Воскресенье, 15 августа 2021, 20:16
Волонтеры нашли ребенка, потерявшегося на Говерле
Алексей Стефанцив с родителями

В Карпатах вечером в воскресенье нашли мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился днем ​​ранее.

Источник: ГСЧС, МВД

Детали: В 19:27 волонтеры на маршруте в сторону горы Кукул нашли мальчика Алексея (2015 рождения).

Сообщается, что ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

Дословно ГСЧС: "Одна из поисковых групп только что по радиосвязи сообщила, что ребенка нашли. Живым. По предварительной информации, это именно Алеша Стефанцив".

Дословно МВД: "По состоянию на 19:30 15 августа поисковые операции успешно прекратились - ребенек найден одной из поисковых групп в горах, на маршруте в сторону горы Кукул. Мальчик устал и напуган, но жив и его жизни ничего не угрожает. Ребенок уже пообщался с мамой с помощью рации. Вскоре Алексея спустят к базе Заросляк, откуда он с родственниками начинал восхождение".

Напомним:

  • На горе Говерла в субботу, 14 августа, потерялся мальчик, он отстал от туристической группы и заблудился. К поискам ребенка подключились спасатели, военные и волонтеры.

Украинская правда
Темы: волонтерыдети
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