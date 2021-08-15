Волонтеры нашли ребенка, потерявшегося на Говерле

В Карпатах вечером в воскресенье нашли мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился днем ​​ранее.

Источник: ГСЧС, МВД

Детали: В 19:27 волонтеры на маршруте в сторону горы Кукул нашли мальчика Алексея (2015 рождения).

Сообщается, что ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

Дословно ГСЧС: "Одна из поисковых групп только что по радиосвязи сообщила, что ребенка нашли. Живым. По предварительной информации, это именно Алеша Стефанцив".

Дословно МВД: "По состоянию на 19:30 15 августа поисковые операции успешно прекратились - ребенек найден одной из поисковых групп в горах, на маршруте в сторону горы Кукул. Мальчик устал и напуган, но жив и его жизни ничего не угрожает. Ребенок уже пообщался с мамой с помощью рации. Вскоре Алексея спустят к базе Заросляк, откуда он с родственниками начинал восхождение".

Напомним: