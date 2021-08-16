Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українські рятувальники повернулися з гасіння пожеж у Туреччині

Понеділок, 16 серпня 2021, 04:47
ФОТО: ДСНС

Авіатори ДСНС України повернулися з Туреччини, де надавали допомогу в гасінні масштабних лісових пожеж.

Джерело: ДСНС України в Telegram

Дослівно: "Два літаки АН-32П здійснили посадку на аеродромі Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України у м. Ніжин".

Деталі: Зустрічав екіпажі голова ДСНС Микола Чечоткін.

Україна направила на допомогу Турецькій Республіці два літаки АН-32П ДСНС України 30 липня.

Всього з початку робіт було здійснено 124 скиди води (992 т) на осередки пожеж. Працювали літаки поблизу провінцій Анталія та Іспарта.

Нагадаємо: Новопризначений посол України в Туреччині Василь Боднар вважає, що українські рятувальники, які вирушили гасити лісові пожежі, зміцнюють імідж України в Туреччині.

Українська правда
Теми: ТуреччинаУкраїнаДСНСпожежа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоДо 300 незаконних евакуацій авто щодня: у Києві викрили банду евакуаторів

Міністри ЄС проведуть екстрене засідання через Афганістан

Чауса залишили під домашнім арештом. На апеляції він заявив, що його тримали у підвалі чотири місяці

ІнфографікаМайже мільйон щеплень за тиждень: Україна знову б'є рекорд

Щонайменше п’ятеро людей загинули в аеропорту Кабулу – ЗМІ

Смерть мера Кривого Рогу: поліція вивчає записи з відеокамер

Усі новини...
Туреччина
Повінь у Туреччині: кількість загиблих зросла до 64 осіб
Кількість загиблих в результаті повеней у Туреччині зросла до 57
Повінь в Туреччині: Майже 60 людей загинули
Останні новини
15:38
Дев'ять афганців з тих, кого евакуювала Україна, просять про статус біженця
15:26
Air France та Lufthansa призупинили польоти над Афганістаном
15:14
На Прикарпатті перекинулося пожежне авто – 6 осіб із травмами
15:12
фотоДо 300 незаконних евакуацій авто щодня: у Києві викрили банду евакуаторів
15:09
Речницю Навального засудили до 1,5 років обмеження волі
15:08
У МОЗ не очікують різкого погіршення ситуації з COVID-19 найближчим часом
14:59
Почалася підготовка до зведення Ямпільського мосту через Дністер до Молдови
14:43
Рятувальники попереджають про небезпечні погодні явища
14:39
Меркель заявила про потребу евакуювати з Афганістану до 10 тисяч людей
14:21
Ринок землі: кількість угод перевалила за 7 тисяч
Усі новини...