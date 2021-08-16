Українські рятувальники повернулися з гасіння пожеж у Туреччині

Авіатори ДСНС України повернулися з Туреччини, де надавали допомогу в гасінні масштабних лісових пожеж.

Джерело: ДСНС України в Telegram

Дослівно: "Два літаки АН-32П здійснили посадку на аеродромі Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України у м. Ніжин".

Деталі: Зустрічав екіпажі голова ДСНС Микола Чечоткін.

Україна направила на допомогу Турецькій Республіці два літаки АН-32П ДСНС України 30 липня.

Всього з початку робіт було здійснено 124 скиди води (992 т) на осередки пожеж. Працювали літаки поблизу провінцій Анталія та Іспарта.

Нагадаємо: Новопризначений посол України в Туреччині Василь Боднар вважає, що українські рятувальники, які вирушили гасити лісові пожежі, зміцнюють імідж України в Туреччині.