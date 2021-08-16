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Украинские спасатели вернулись с тушения пожаров в Турции

Понедельник, 16 августа 2021, 04:47
ФОТО: ГСЧС

Авиаторы ДСНС Украины вернулись из Турции, где оказывали помощь в тушении масштабных лесных пожаров.

Источник: ДСНС Украины в Telegram

Дословно: "Два самолета АН-32П совершили посадку на аэродроме Специального авиационного отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ДСНС Украины в г. Нежин".

Детали: Встречал экипажи председатель ДСНС Николай Чечеткин.

Украина направила на помощь Турции два самолета АН-32П ДСНС Украины 30 июля.

Всего с начала работ было осуществлено 124 сбросы воды (992 т) на очаги пожаров. Работали самолеты вблизи провинций Анталия и Испарта.

Напомним: Новоназначенный посол Украины в Турции Василий Боднар считает, что украинские спасатели, которые отправились тушить лесные пожары, укрепляют имидж Украины в Турции.

Украинская правда
Темы: ТурцияУкраинаГСЧСпожар
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