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У Миколаєві з 4 поверху випала дворічна дитина

Понеділок, 16 серпня 2021, 05:45
ФОТО: НП

У Миколаєві 2-річна дитина випала з вікна четвертого поверху.

Джерело: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

Дослівно: "Виїздом на місце події поліцейські з’ясували, що хлопчик був вдома із бабусею.

Поки жінка відволіклась, малюк виліз на підвіконня і випав через вікно (з 4-го поверху – ред.)".

Деталі: Дитина з чисельними травмами була госпіталізована.

Слідчі проводять розслідування обставин події.

Нагадаємо: У Львові дворічна дівчинка випала з вікна 8 поверху, дитина загинула.

Українська правда
Теми: Миколаївдіти


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