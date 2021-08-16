У Миколаєві з 4 поверху випала дворічна дитина

У Миколаєві 2-річна дитина випала з вікна четвертого поверху.

Джерело: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

Дослівно: "Виїздом на місце події поліцейські з’ясували, що хлопчик був вдома із бабусею.

Поки жінка відволіклась, малюк виліз на підвіконня і випав через вікно (з 4-го поверху – ред.)".

Деталі: Дитина з чисельними травмами була госпіталізована.

Слідчі проводять розслідування обставин події.

Нагадаємо: У Львові дворічна дівчинка випала з вікна 8 поверху, дитина загинула.