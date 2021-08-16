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В Николаеве с 4 этажа выпал двухлетний ребенок

Понедельник, 16 августа 2021, 05:45
ФОТО: НП

В Николаеве 2-летний ребенок выпал с окна четвертого этажа.

Источник: Отдел коммуникации полиции Николаевской области

Дословно: "Выездом на место происшествия полицейские выяснили, что мальчик был дома с бабушкой.

Пока женщина отвлеклась, малыш вылез на подоконник и выпал из окна (с 4-го этажа – ред.)".

Детали: Ребенок с многочисленными травмами был госпитализирован.

Следователи проводят расследование обстоятельств происшествия.

Напомним: Во Львове двухлетняя девочка выпала из окна 8 этажа, ребенок погиб.

Украинская правда
Темы: Николаевдети
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