В Николаеве с 4 этажа выпал двухлетний ребенок
Понедельник, 16 августа 2021, 05:45
В Николаеве 2-летний ребенок выпал с окна четвертого этажа.
Источник: Отдел коммуникации полиции Николаевской области
Дословно: "Выездом на место происшествия полицейские выяснили, что мальчик был дома с бабушкой.
Пока женщина отвлеклась, малыш вылез на подоконник и выпал из окна (с 4-го этажа – ред.)".
Детали: Ребенок с многочисленными травмами был госпитализирован.
Следователи проводят расследование обстоятельств происшествия.
Напомним: Во Львове двухлетняя девочка выпала из окна 8 этажа, ребенок погиб.
Украинская правда