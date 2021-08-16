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Іран став лідером у світі за поширенням коронавірусу

Понеділок, 16 серпня 2021, 06:35
Іран став лідером у світі за поширенням коронавірусу
ФОТО: МОЗ

За добу 14 серпня у світі діагностували понад 468 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Ірані, Індії, США.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Ірані зафіксували майже 37 тисяч, в Індії – понад 33 тисячі нових інфікувань, у США – майже 31 тисячу випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Британія і Мексика.

 

Україна серед країн світу займає 55 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 15 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Франція, Україна у цьому рейтингу – на 6 місці.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 186 447 031 особа. Наразі нараховується понад 16 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 374 761 смерть від COVID-19.

Нагадаємо: Іран запровадить шестиденну "загальну ізоляцію" в містах по всій країні після того, як постраждав від "п'ятої хвилі пандемії".

Українська правда

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Теми: коронавірус
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