Иран стал лидером в мире по распространению коронавируса

За сутки 14 августа в мире диагностировали более 468 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Иране, Индии, США.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Иране зафиксировали почти 37 000, в Индии - более 33 000 новых заражений, в США - почти 31 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Великобритания и Мексика.

Украина среди стран мира занимает 55 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 15 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Франция, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Франция, Украина в этом рейтинге - на 6 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 186 447 031 человек. Сейчас насчитывается более 16 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 374 761 смерть от COVID-19.

Напомним: Иран введет шестидневную "общую изоляцию" в городах по всей стране после того, как пострадал от "пятой волны пандемии".