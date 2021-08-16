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Иран стал лидером в мире по распространению коронавируса

Понедельник, 16 августа 2021, 06:35
ФОТО: МЗ

За сутки 14 августа в мире диагностировали более 468 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Иране, Индии, США.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Иране зафиксировали почти 37 000, в Индии - более 33 000 новых заражений, в США - почти 31 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Великобритания и Мексика.

 

Украина среди стран мира занимает 55 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 15 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Франция, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Франция, Украина в этом рейтинге - на 6 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 186 447 031 человек. Сейчас насчитывается более 16 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 374 761 смерть от COVID-19.

Напомним: Иран введет шестидневную "общую изоляцию" в городах по всей стране после того, как пострадал от "пятой волны пандемии".

Украинская правда
Темы: коронавирус
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